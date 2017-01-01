Итоги 3 февраля: Будущее от президента и смерть Децла
Порошенко предсказал Украине членство в НАТО; в России умер рэпер Кирилл Толмацкий: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
В России умер рэпер Децл
В РФ на 36 году жизни умер рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл.
По предварительным данным, причиной смерти артиста стала остановка сердца. Он скончался после выступления в Ижевске.
В Киеве состоялась интронизация предстоятеля ПЦУ
В соборе Святой Софии Киевской состоялась церемония восхождения на престол предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
После облачения в церковные символы митрополит стал полноценным предстоятелем поместной ПЦУ.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Епифания и заявил, что православный украинский народ получил нового лидера, однако, при этом церковь остается независимой от государства.
Мадуро отклонил ультиматум стран ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война. Он подчеркнул, что не принимает ничьих ультиматумов и посоветовал Европе заниматься своими проблемами.
Порошенко подал документы для участия в выборах президента
Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на президентских выборах 2019 года.
Президент рассказал о будущем Украины
Президент Петр Порошенко заявил в интервью, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО и станет энергетически независимым государством.
Даяна Ястремская во второй раз выиграла титул WTA
Теннисистка Даяна Ястремская в тяжелом матче обыграла австралийку Айлу Томлянович на турнире в Хуахине.
Таким образом в возрасте 18 лет 8 месяцев и 20 дней она станет самой молодой украинкой, когда-либо входившей в топ-40 мировой классификации и побьет рекорд Элины Свитолиной.
ЦИК завершила прием документов для участия в выборах-2019
Центральная избирательная комиссия Украины 3 февраля завершила прием документов от кандидатов в президенты на выборы, которые пройдут 31 марта.
За весь период подачи документов 89 человек изъявили желание стать кандидатами на пост президента. На данный момент одобрены 28 заявлений.