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Итоги 3 февраля: Будущее от президента и смерть Децла

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Рэпер умер от остановки сердца в возрасте 35 лет
Рэпер умер от остановки сердца в возрасте 35 лет
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Порошенко предсказал Украине членство в НАТО; в России умер рэпер Кирилл Толмацкий: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

В России умер рэпер Децл

В РФ на 36 году жизни умер рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл.

По предварительным данным, причиной смерти артиста стала остановка сердца. Он скончался после выступления в Ижевске.

 

В Киеве состоялась интронизация предстоятеля ПЦУ

В соборе Святой Софии Киевской состоялась церемония восхождения на престол предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

После облачения в церковные символы митрополит стал полноценным предстоятелем поместной ПЦУ.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Епифания и заявил, что православный украинский народ получил нового лидера, однако, при этом церковь остается независимой от государства.

 

Мадуро отклонил ультиматум стран ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война. Он подчеркнул, что не принимает ничьих ультиматумов и посоветовал Европе заниматься своими проблемами.

 

Порошенко подал документы для участия в выборах президента

Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на президентских выборах 2019 года.

 

Президент рассказал о будущем Украины

Президент Петр Порошенко заявил в интервью, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО и станет энергетически независимым государством.

 

Даяна Ястремская во второй раз выиграла титул WTA

Теннисистка Даяна Ястремская в тяжелом матче обыграла австралийку Айлу Томлянович на турнире в Хуахине.

Таким образом в возрасте 18 лет 8 месяцев и 20 дней она станет самой молодой украинкой, когда-либо входившей в топ-40 мировой классификации и побьет рекорд Элины Свитолиной.

 

ЦИК завершила прием документов для участия в выборах-2019

Центральная избирательная комиссия Украины 3 февраля завершила прием документов от кандидатов в президенты на выборы, которые пройдут 31 марта.

За весь период подачи документов 89 человек изъявили желание стать кандидатами на пост президента. На данный момент одобрены 28 заявлений. 

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Теги: итоги дня
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