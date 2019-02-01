В полиции рассказали подробности потасовки возле храма на Тернопольщине

Конфликт возле церкви возник из-за несогласования времени проведения богослужения. Правоохранители открыли уголовное дело.

Ранее в УПЦ сообщили о потасовке возле храма в Тернопольской области news.church.ua

Полиция открыла уголовное производство в результате потасовки около храма в селе Гнездичное Збаражского района.

Об этом сообщил спикер Национальнои полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

Читай также: “Жалкое зрелище“ и “овечка Долли“: В РПЦ оценили интронизацию Епифания

“Ведомости по данному событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 УК - хулиганство. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента“, - сообщил он.

По словам Тракало, конфликт, который перерос в потасовку между сторонниками разных церквей, возник из-за несогласования времени проведения богослужения. Полиция выполняла свои обязанности по охране порядка в соответствии с законодательством.

“Правоохранители разделили две стороны - во избежание конфликта и общественного противостояния. Отдельные граждане одной из религиозных конфессий, при поддержке привезенных не местных соратников, начали конфликтовать с представителями правоохранительных органов, пытаясь войти в культовое сооружение, несмотря на предварительные договоренности между двумя межконфессиональными общинами. В результате - произошел конфликт“, - объясняет Тракало.

Он подчеркивает, что применения силы со стороны полиции не было.

Читай также: Епифаний рассказал, когда во всех храмах ПЦУ появятся лавки

“Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивали 25 сотрудников полиции. Они принимали меры, чтобы не допустить дальнейшее распространение конфликтной ситуации. Один из священников обратился к медикам с жалобами на боли в голове, ему оказали медпомощь. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента“, - рассказал Тракало.

Отдельно спикер Нацполиции отметил отсутствие на месте инцидента подразделений специального назначения.

“Их не было и не могло быть, поскольку спецподразделения выполняют поставленные государством и, исходя из оперативной обстановки, задачи. А не занимаются решением не возложенных на них функций “, - заявил он.

Читай также: Епифаний объяснил, почему нельзя ругать женщин без платков в храмах

В Нацполиции раз призвали все религиозные стороны быть толерантными, действовать строго в рамках законодательства или договоренностей на уровне общин, и не манипулировать функцией полиции.

Как напомнили в УПЦ, 13 января на собрании села часть жителей проголосовала за переход в Православную церковь Украины. Сторонам удалось договориться о мирном сосуществовании и представители ПЦУ пообещали, что захвата храма УПЦ не будет.