В Ровно ночью сгорел ресторан Истанбул

В результате пожара огнем уничтожена часть здания площадью 350 м кв.

Ночью 4 февраля в Ровно произошел крупный пожар на территории ресторана “Istanbul“, сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.

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Информация о пожаре поступила в 00:55, загорелось деревянное здание, которое ресторан не использовал. По вызову выехали два дежурных отделения пожарных. Учитывая размеры и сложность пожара, а также серьезную угрозу опрокидывания огня на рядом стоящее здание Ровенской областной станции переливания крови и соседние жилые дома, руководители спасательной операции привлекли дополнительные средства тушения. На месте ЧП работали 8 единиц техники и 40 человек личного состава ГосЧС.

На месте пожара возникло сильное задымление, из-за слишком высокой температуры бойцам ГосЧС на начальном этапе тушения трудно приблизиться к зданию. Воду приходилось подавать примерно в семи метрах от горящего здания. Также спасателям удалось предотвратить взрыв в помещении, вынеся из здания два углекислотных баллона.

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Пожар удалось локализовать в 02:15, а полностью ликвидировать в 03:50. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожена часть здания площадью 350 м кв. На время тушения движение транспорта на ул. Бандеры в городе было перекрыто.

Напомним, ранее пожар на складах в Деснянском районе Киеве тушили 137 пожарных, также были привлечены 35 единиц техники.