Суд запретил называть бизнесмена Петровского "Нариком"

Суд признал "унижающими деловую репутацию" сведения о том, что бизнесмен Петровский известен в криминальных кругах как "Нарик".

Петровский утверждает, что "никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром" Александр Петровский - Общественный деятель и меценат / Facebook

Суд запретил называть бизнесмена из Днепра Александра Петровского “криминальным авторитетом“ или “руководителем преступной группировки“ по прозвищу “Нарик“

Об этом сообщает Новое время.

В частности, в августе 2018 года Жовтневый райсуд Днепра вынес такое решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.НЕТ и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким журналистам.

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В Едином реестре судебных решений указано, что в одной из публикаций ответчиков были такие слова: “.... известный в определенных кругах под именем Нарик, проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000–2004 годов“.

В связи с этим Петровский заявил в суде, что считает подобные утверждения “безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности“. Он утверждал, что “никогда не привлекался к уголовной ответственности, не имеет судимостей, никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром“, “никогда не был осужден ни по одной из статей Уголовного кодекса Украины“ и “ни одного уголовного производства в отношении него органами следствия не открыто“.

В итоге суд признал эту информацию “не соответствующей действительности“ и “унижающей деловую репутацию“, а также обязал ответчиков выплатить по 2 тыс. грн и опубликовать опровержение.

В реестре указано, что аналогичное решение тот же суд принял в мае 2018 года, встав на сторону Петровского.

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В обоих решениях судьи упоминают о том, что в 2010 году Петровский уже выиграл иск о защите чести и деловой репутации к генеральному прокурору Юрию Луценко, который также называл его “Нариком“ и “криминальным авторитетом“, подчеркивает издание.

Бутусов сказал журналистам, что он впервые слышит о таких судебных решениях. Он предположил: тихое судебное решение нужно было Петровскому для того, чтобы избежать проблем в работе с западными банками и иметь “чистую историю“.

Стоит отметить, что СМИ писали

что петровский родился в Грузии, в Днепре окончил восемь классов школы. Юрий Луценко заявлял в январе 2011 года в комментарии ZN.UA, что Петровский был лидером организованной преступной группировки. Он сообщал: "В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена".

В последние годы Петровский начал появляться на публичных мероприятиях (в основном – церковных) с первыми лицами государства. 17 декабря 2018 года во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре Петровский стоял возле предстоятеля Православной церкви Украины Епифания и президента Петра Порошенко.

5 января 2019 года в Стамбуле после подписания томоса об автокефалии украинской православной церкви Петровского сфотографировали рядом со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Как сообщалось в сентябре, под Днепром ликвидировали самую масштабную ОПГ в Украине.