Киевлянин разработал 56 пиратских сайтов

Мужчина получал деньги за рекламу на созданных ним сайтах с пиратскими фильмами. Теперь ему грозит шесть лет заключения.

В Киеве правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который создал и поддерживал 56 интернет-сайтов с пиратским контентом, сообщает пресс-служба Киберполиции.

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Все пиратские ресурсы злоумышленника были заблокированы. Среди них - kinogo2019.com, kinobudka.net, onlineseriali.net та lostkino.net.

Также было установлено место расположения сервера, с которого шла трансляция контента. Правоохранители провели обыски и изъяли ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карты, на которые поступали деньги, полученные от размещения рекламы на сайтах. Также изъяты три системных блока, на которых “пират“ развернул 210 виртуальных машин. Техника ушла на экспертизу.

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Злоумышленнику грозит шесть лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого. Уголовное производство - по ч. 3 ст. 176 УК Украины (нарушение авторского права и смежных прав.

В январе киберполиция также закрыла семь онлайн-кинотеатров. Полицейские установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов.