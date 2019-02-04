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Киевлянин разработал 56 пиратских сайтов

Комментариев: 2
Мужчина получал деньги за рекламу на созданных ним сайтах с пиратскими фильмами. Теперь ему грозит шесть лет заключения.
Киберполиция задержала создателя пиратских сайтов
Киберполиция задержала создателя пиратских сайтов
cyberpolice.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который создал и поддерживал 56 интернет-сайтов с пиратским контентом, сообщает пресс-служба Киберполиции.

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Все пиратские ресурсы злоумышленника были заблокированы. Среди них - kinogo2019.com, kinobudka.net, onlineseriali.net та lostkino.net.

Также было установлено место расположения сервера, с которого шла трансляция контента. Правоохранители провели обыски и изъяли ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карты, на которые поступали деньги, полученные от размещения рекламы на сайтах. Также изъяты три системных блока, на которых “пират“ развернул 210 виртуальных машин. Техника ушла на экспертизу.

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Злоумышленнику грозит шесть лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого. Уголовное производство - по ч. 3 ст. 176 УК Украины (нарушение авторского права и смежных прав.

В январе киберполиция также закрыла семь онлайн-кинотеатров. Полицейские установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов.

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Теги: Киев, фото, задержание, пиратские фильмы, киберполиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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vadim137    04.02.2019, 12:20
Оценка:  +2
vadim137
Зато Зайцеву никто никак не посадит.
Коляка    04.02.2019, 11:50
Оценка:  +5
Коляка
Жалко посона, а он как Прометей людям огонь принёс... Теперь ему 6 лет будут клевать печень
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