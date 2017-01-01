НАПК направило в суд 16 протоколов на проректора КПИ

Конфликт интересов присутствовал при заключении договоров с ООО Спецстроймонтаж-3.

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротоколы, составленные в отношении проректора КПИ и еще двух должностных лиц за нарушение законодательных требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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"Составлено 16 протоколов в отношении проректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" по административно-хозяйственной работы Петра Ковалева. Установлено, что проректор в 2017-2018 годах, не сообщив ректору университета о наличии у него реального конфликта интересов, заключил 8 договоров подряда на общую сумму свыше 634 тыс. гривен с ООО Спецстроймонтаж-3, руководителем которого на момент подписания договоров был его родной брат", - говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что еще 16 протоколов составлено в отношении директора обособленного подразделения "Старобельский техникум Луганского национального аграрного университета" Надежды Жмуренко. Директор техникума неоднократно выдавала приказы об установлении премий и надбавок работникам техникума, в том числе и своему мужу, не уведомив университет о наличии реального конфликта интересов.

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В агентстве напомнили, что ответственность за несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрена частью первой статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а за совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов - частью второй этой статьи.

Как сообщалось в октябре 2018 жена ректора КПИ купила дом во Флориде за 156 тыс долларов.