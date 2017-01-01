В Кировоградской области зафиксирована смерть от осложнений гриппа

Летальный случай от осложнения гриппа зафиксирован в Кропивницком районе.

В Украине растет заболеваемость гриппом и число жертв болезни Comments.UA

В Кировоградской области зарегистрировали один летальный случай от осложнения гриппа.

Об этом со ссылкой на областной лабораторный центр сообщает в понедельник, 4 февраля, УНН.

"Зарегистрирован один летальный случай от осложнения гриппа в Кропивницком районе. Вирусологически подтвержден вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это уже второй летальный случай в области", - говорится в сообщении.

Указано, что с начала эпидсезона в области зарегистрировано 27 случаев гриппа, вызванных указанным штаммом вируса. При этом известно, что все заболевшие не были привиты против гриппа.

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В целом, как информировали в лабораторном центре, эпидемическая ситуация с ОРВИ на пятой неделе 2019 года в области была относительно спокойной. Показатель заболеваемости не превышал эпидпорога (-10,5%).

"Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 4151 жителей области, из них 64,3% дети. Всего госпитализированных - 263", - доложили в ведомстве.

Как сообщалось, на Закарпатье эпидпорог по ОРВИ превышен на 21%.