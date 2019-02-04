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Минздрав отправил 44 человека на лечение за границу

Комментариев: 1
Лечение получат 31 взрослый и 13 детей.
На лечение министерство потратит около 115 млн гривен
На лечение министерство потратит около 115 млн гривен
depositphotos.com

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Министерство здравоохранения Украины направило на лечение за границу 31 взрослого и 13 детей, чьи заболевания не лечат в Украине. 

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение о заграничном лечении за счет государства приняла комиссия Минздрава во время первого заседания в 2019 году.

На лечение 40 пациентов министерство потратит около 115 млн гривен из государственного бюджета, а лечение еще 4 пациентов будет осуществлено за счет остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник (около 334 тыс. долл. США).

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По бюджетной программе “Лечение граждан Украины за рубежом“ Министерству здравоохранения Украины в Госбюджете на 2019 предусмотрено почти 690 млн грн.

Ранее Ульяна Супрун заявила, что существуют доказательства, что вакцины не “изнашивают“ иммунитет, а создают защиту.

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Теги: здоровье, Минздрав, лечение, пациенты
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Комментариев (1)
exolot    04.02.2019, 12:29
Оценка:  +2
exolot
Минздрав отправил своих 44 человека на лечение за границу.
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