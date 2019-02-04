Минздрав отправил 44 человека на лечение за границу
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Министерство здравоохранения Украины направило на лечение за границу 31 взрослого и 13 детей, чьи заболевания не лечат в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Решение о заграничном лечении за счет государства приняла комиссия Минздрава во время первого заседания в 2019 году.
На лечение 40 пациентов министерство потратит около 115 млн гривен из государственного бюджета, а лечение еще 4 пациентов будет осуществлено за счет остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник (около 334 тыс. долл. США).
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По бюджетной программе “Лечение граждан Украины за рубежом“ Министерству здравоохранения Украины в Госбюджете на 2019 предусмотрено почти 690 млн грн.
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