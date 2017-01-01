В Харькове обрушилась крыша гаражного кооператива: Двое пострадавших

В результате инцидента 81-летний и 41-летний мужчины были доставлены в больницу Харькова.

Причиной происшествия стал снег Скриншот из видео

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В Харькове под тяжестью снега обрушилась крыша гаражного кооператива - сотня квадратных метров кровли упала на двух мужчин, которые находились на территории.

Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в воскресенье, 3 февраля.

Пострадавшие, 41-летний и 81-летний автовладельцы, получили травмы головы и плеч. Их госпитализировали.

Также в результате обвала раздавило два автомобиля.

Как сообщалось 1 февраля, под Харьковом от снега обвалилась крыша 200-летнего жилого дома.