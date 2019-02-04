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Stratfor оценил шансы появления коридора в Крым и вторжения РФ

Комментариев: 8
В данный момент прямое вторжение России невыгодно, но она может сделать это в случае вступления нашей страны в НАТО.
Для создания сухопутного коридора в Крым РФ понадобятся десятки тысяч солдат
Для создания сухопутного коридора в Крым РФ понадобятся десятки тысяч солдат
EPA/UPG

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Сценарий наземного коридора из России в Крым или Приднестровье крайне маловероятен в данный момент. Такое мнение высказал старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский, передает Радио Свобода.

“Думаю, если бы Россия собиралась сделать столь серьезный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта“, - считает аналитик. 

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В то же время Чаусовский отметил, что такое развитие событий нельзя полностью исключить. Он добавил, что для  создания сухопутного моста в Крым России понадобится от 20 до 30 тысяч солдат. “Примерно в два раза больше - от 40 до 60 тысяч человек, понадобится, чтобы достичь Приднестровья“, - отметил Чаусовский. 

Аналитик добавил, что для более широкого коридора в Приднестровье могут понадобиться и сотни тысяч солдат, если не больше. 

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Также, по мнению Чаусовского, хотя Украина и получила американские “Джавелины“, РФ тоже вырастила свои возможности в военном плане. “Не думаю, что “Джавелины“ могут что-то изменить в глобальном плане в этом конфликте“, - говорит эксперт.

При этом прямое вторжение в Украину он также пока считает маловероятным. “Это может быть только крайний вариант, который выберет Россия, если она почувствует крайнюю угрозу для себя, связанную с Украиной - например, в случае присоединения вашей страны в НАТО или что-то такого же масштаба“, - подчеркнул он. 

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“В любом другом случае такие действия стали бы гораздо большим риском для России, чем выгода, которую они могут получить“, - считает Чаусовский.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия разместила ракетную бригаду "Искандеров-М" рядом с границей Украины. 

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Теги: Россия, Украина, вторжение, сухопутный мост, Крым, Приднестровье
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Комментариев (8)
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Колишній-східняк    04.02.2019, 13:58
Оценка:  0
Колишній-східняк
у нас же был внеблоковый статус, что не помешало рашке оттяпать у нас крым....
СтальнаяКрыса    04.02.2019, 13:29
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Опять российские троли сползлись. Убивать всех кто за россию надо без суда.
Коляка    04.02.2019, 13:37
Оценка:  -1
Коляка
да Вы батенька одержимы
Колишній-східняк    04.02.2019, 14:18
Оценка:  0
Колишній-східняк
Бывают одержимые не только дьяволом. Часто и хорошими идеями.
VSHIVANKA    04.02.2019, 13:21
Оценка:  0
VSHIVANKA
ШЁЛ ПЯТЫЙ ГОД ВОЙНЫ , А РОССИЯ ТАК И НЕ ПРИШЛА .....))))
СтальнаяКрыса    04.02.2019, 13:17
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Если Украина станет членом НАТО, то у России кишка будет тонка проводить какие либо боевые действия на нашей территории. У нас будет оружие что бы дать этим подонкам в морду.
МаюРацию    04.02.2019, 13:14
Оценка:  +1
МаюРацию
Получается харант петро внес в конституцию вместе с дорогой в НАТО,путь к войне с РФ!?сухс
Sinobi-life    04.02.2019, 13:22
Оценка:  -2
Sinobi-life
Ну ты и ТУП!!!
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