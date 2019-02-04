На Азове строят смотровые башни - Госпогранслужба

Глава погранведомства рассказал, как усиливают охрану прибрежной линии в Азовском море.

Украина усилила подразделения морской охраны новыми кораблями и катерами, а на побережье Азовского моря сводят башни.

Об этом в интервью 5 каналу рассказал глава Госпогранслужбы генерал-полковник Петр Цигикал.

Читай также: США скоро предоставят оружие Украине – экс-посол Он отметил, что после событий 25 ноября 2018 года, когда российские военные напали на украинские корабли и взяли в плен украинских моряков, корабли Госпогранслужбы переведены в полную боевую готовность. Он отметил, что после событий 25 ноября 2018 года, когда российские военные напали на украинские корабли и взяли в плен украинских моряков, корабли Госпогранслужбы переведены в полную боевую готовность.

“Все они все еще находятся на позициях и проходят соответствующие тренировки. Конечно, учитывая ледовую обстановку. Но в случае военной агрессии против Украины сил только Морской охраны ГПСУ будет мало. Поэтому мы отрабатываем меры противодействия совместно со штабом ООС и в едином замысле сил сектора национальной безопасности и обороны“, - рассказал Цигикал.

Также он сообщил, что ГПСУ прорабатывает возможные варианты усиления своих морских подразделений в Азовском море.

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“Мы уже провели текущий ремонт нескольких наших кораблей и катеров, в прошлом году на службу заступили катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми характеристиками, проведен ремонт корабля Донбасс, но это только начало“, - заверил глава ведомства.

Он добавил, что задача погранслужбы, создать в Азовском и Черном морях мощные и мобильные группировки пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта.

“Поэтому стараемся изыскивать возможности для реализации этих амбициозных задач. При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей“, - сказал Цигикал.

Он отметил, что в случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст ГПСУ возможность полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную его защиту.

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“Еще один важный элемент - система контроля за надводной обстановкой. Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы“, - сказал Цигикал.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина усиливает оборонительные возможности на море.