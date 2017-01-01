Завтра стартует регистрация на основную сессию ВНО

В целом ВНО будет проходить по 11 учебным предметам.

Основная сессия ВНО в 2019 году пройдет с 21 мая по 13 июня testportal.gov.ua

С 5 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Она продлится до 25 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

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В 2019 году ожидается, что внешнее независимое тестирование пройдут около 332 тысяч человек, которые в этом году будут завершать получения полного общего среднего образования: выпускники школ, ученики (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического) , высшего образования. В тестировании смогут также принять участие выпускники учреждений общего и высшего образования прошлых лет.

Абитуриенты будут иметь возможность сдать тестирование максимум из четырех учебных предметов. В общем ВНО будет проходить по 11 учебным предметам.

Ранее завершилась регистрация на пробное ВНО. Всего в пробном независимом тестировании примет участие 167 803 человека.

Основная сессия ВНО в 2019 году пройдет с 21 мая по 13 июня. Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 12 июля.

Как сообщалось 8 января, в Украине началась регистрация на пробное ВНО-2019.