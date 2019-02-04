Почти 200 приходов: За выходные в ПЦУ перешли 29 храмов

Согласно карте переходов, из УПЦ МП ушли уже 198 приходских храмов.

ИЗ УПЦ МП в ПЦУ перешло уже около 200 храмов unn.com.ua

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По состоянию на 4 февраля в ПЦУ перешло 198 приходских храмов УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные карты переходов в ПЦУ из УПЦ МП, передает УНН.

По данным карты, за выходные в ПЦУ перешли 29 приходов. Так, 2 февраля в ПЦУ перешли 11 приходов. В Ровенской области это была Церковь Святой Покровы Пресвятой Богородицы села Макотерты и Церковь Святого Николая села Певчее.

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В Харьковской области в ПЦУ перешли Часовня Святого мученика Иоанна Воина города Харьков и Церковь Покровы Пресвятой Богородицы села Воскресеновка. Кроме того, в Винницкой области сменили подчиненность Церковь Покровы Пресвятой Богородицы села Вербовец и Церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Хижинцы.

Также в ПЦУ перешли Церковь Успения Богородицы села Погребы Киевской области, Свято-Крестовоздвиженская церковь села Сингуры Житомирской области и Церковь святого Димитрия Солунского села Ставница Хмельницкой области.

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Ушли из УПЦ МП также Церковь Рождества Богородицы села Людвище Тернопольской области и Церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Берестяное Волынской области.

3 февраля в ПЦУ перешли 18 приходов. Наибольшее количество приходов перешло в Волынской области - Церковь Святого Симеона Столпника села Сельцо, Церковь Святых Петра и Павла села Галичаны, Церковь Святой Покровы села Браны, Церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Городок, Церковь Святого Введение села Литовеж, Церковь Пресвятой Богородицы села Зелёное и церковь села Вощатин.

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Также в ПЦУ перешли приходы в Хмельницкой области - Церковь Казанской иконы Божией Матери села Хоминцы и Церковь святого Димитрия Солунского села Немичинцы. В Ровенской области УПЦ МП оставили Церковь Святого Михаила села Буща и Церковь Рождества Богородицы села Новая Мощаница, в Винницкой области - Церковь Святого Димитрия Солунского села Морозовка и Церковь святого Николая пгт Крыжополь.

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В ПЦУ, помимо вышеназванных, перешли Церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Михайловка в Черновицкой области, Церковь Богоявления Господня села Грозево во Львовской области, Церковь Петра и Павла села Богородчаны Ивано-Франковской области, Храм святого Георгия Победоносца села Ясиня в Закарпатской области и Церковь Рождества Богородицы села Приветов в Житомирской области.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко заверил, что в Украине не будет государственной церкви.