Суд в Тбилиси отпустил побратимов Семенченко под залог

Депутат утверждает, что обвинения в "вооруженных провокациях" оказались фейком.

По словам Семенченко, его побратимов в Грузии отпустили на свободу facebook.com/dostali.hvatit

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Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинцам, арестованным 2 декабря 2018 года. Об этом сообщил нардеп Семен Семенченко в Facebook.

Он напомнил, что украинских волонтеров и добровольцев обвиняли в хранении оружия и подготовки “вооруженных провокаций“ во время протестов оппозиции в столице Грузии.

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“Вооруженные провокации“ оказались фейком, а ребята только что вышли на свободу под залог“, - заверил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии Семенченко и его побратимов обвинили в незаконной покупке оружия.