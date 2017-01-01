Суд в Тбилиси отпустил побратимов Семенченко под залог
Депутат утверждает, что обвинения в "вооруженных провокациях" оказались фейком.
Читай также: Задержанных в Тбилиси украинцев взяли под стражу - Семенченко
Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинцам, арестованным 2 декабря 2018 года. Об этом сообщил нардеп Семен Семенченко в Facebook.
Он напомнил, что украинских волонтеров и добровольцев обвиняли в хранении оружия и подготовки “вооруженных провокаций“ во время протестов оппозиции в столице Грузии.
Читай также: Задержанных в Тбилиси украинцев оставили под арестом
“Вооруженные провокации“ оказались фейком, а ребята только что вышли на свободу под залог“, - заверил политик.
Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии Семенченко и его побратимов обвинили в незаконной покупке оружия.