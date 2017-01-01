Суд снова рассмотрел коррупцию в Энергоатоме

4 февраля в Шевченковском райсуде г. Киева прошло очередное заседание по делу бывшего нардепа Н.Мартыненко и других лиц, обвиняемых в незаконном завладении средствами “Энергоатома“, пишет Знай.ua со ссылкой на Радио Свободу.

На прошлом заседании были впервые показаны документы, свидетельствующие что бывший народный депутат Николай Мартыненко является владельцем оффшорной компании, которая получала откаты с “Энергоатома“ на общую сумму в 6,5 млн евро.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко в деле о завладении средствами госпредприятий “Восточный горно-обогатительный комбинат“ (ВостГОК) и “Энергоатом“. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)“.

Глава Энергоатом Юрий Недашковский считается человеком Мартыненко. По мнению ряда экспертов, руководство компании в последнее время пытается прикрыть масштабную коррупцию громкими политическими заявлениями.

Так, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриан Прокип назвал заявление Недашковского в АМКУ относительно формулы Роттердам+ отвлечением внимания от своих тендеров.

Осенью глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) инициировала аудит НАЭК, который проведет представитель аудиторов “большой четверки“.