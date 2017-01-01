В баре Одессы в драке пострадал полицейский
Лейтенанта полиции госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой носа.
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В баре Одессы, расположенном на Дерибасовской улице, произошла драка. В результате пострадал инспектор патрульной полиции.
Об этом в понедельник, 4 февраля, пишет Думская со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошел около полуночи.
Как сообщается, в баре вспыхнул конфликт между посетителями и охраной. На место прибыли патрульные, которые попытались остановить драку.
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В результате конфликта лейтенанта полиции госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой носа.
Четырех нарушителей задержали и доставили в отдел полиции.
Ранее в центре Николаева произошла массовая драка.