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С безвизом украинцы стали чаще ездить за границу

Комментариев: 6
В 2018 году зафиксировано увеличение пассажиро-транспортного потока в среднем на 4% по сравнению с 2017 годом.
Из-за безвиза украинцы стали чаще выезжать за границу
Из-за безвиза украинцы стали чаще выезжать за границу
depositphotos.com

Количество граждан, которые пересекли границу Украины на протяжении 2018 года, превысило 100 млн человек. На увеличение этой цифры повлиял безвиз, заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в эфире одного из украинских телеканалов передает УНН.

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“Граница - это живой организм, и обстановка здесь постоянно меняется. Трафик на разных участках также не является однородным и меняется в зависимости от времени года, дня недели или даже с приближением праздников. В этом (2018 - ред.) году цифра граждан, которые пересекли границу Украина, превысила 100 млн человек. Это очень много“, - отметил Цигикал,.

Он также добавил, что в эту цифру входят и украинцы, и граждане других стран и “по сравнению с 2017 годом, в 2018 году зафиксировано увеличение пассажиро-транспортного потока в среднем на 4%“.

Он также отметил, что украинцы стали больше ездить за границу, преимущественно в Европейский Союз, пользуясь безвизовым режимом.

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“Безвиз активизировал поездки наших сограждан за границу. Так, например, с 11 июня 2017 года по 10 июня 2018 года в пунктах пропуска через государственную границу зафиксировано 20,3 миллиона пересечений государственной границы гражданами Украины на выезд в страны ЕС, тогда как до введения безвиза (с июня 2016 года по июнь 2017 года - ред.) таких пересечений было всего около 17,8 млн. То есть, за год безвиза украинцы более 2,5 миллиона раз чаще пересекали границу в ЕС. Мы уже имеем более 34 миллиона пересечений границы украинцами в ЕС, и почти 2,2 млн из этого количества - это чисто безвиз“, - рассказал глава ГПСУ.

Относительно загруженности границ, то, по его словам, проблемы остаются на автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, особенно с Польшей.

“Ежегодно прирост только легковых автомобилей колеблется в пределах от 400 до 700 тысяч. Среди причин этого явления является европейский вектор интересов украинцев с учетом безвиза, и недостаточно развитую инфраструктуру пунктов пропуска. Количество автомобильных пунктов пропуска на границе с ЕС недостаточна. Их всего 18, тогда как нужно в два раза больше“, - отметил Цигикал.

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Как сообщалось, по состоянию на лето 2018 года безвизом с ЕС воспользовались миллион украинцев. Также за прошлый год в Польшу не пустили почти 47 тысяч украинцев. Главные причины отказа - отсутствие действительной визы или документа пребывания, а также документов, подтверждающих цель въезда.

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Теги: Украина, безвизовый режим, пограничная служба, въезд и выезд из Украины, заграница
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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alex-zol    04.02.2019, 16:30
Оценка:  0
alex-zol
а то раньше15 евро на визу не хватало)))))))))))))))))))))
atos    04.02.2019, 16:27
Оценка:  +2
atos
С безвизом украинцы стали чаще сосать шляпу, да это факт, не оспоримый факт )))
CasperW    04.02.2019, 16:30
Оценка:  -1
CasperW
Вижу, подгорает. Так заюзай безвиз в Сев. Корею, лапоть.
Boxerogos    04.02.2019, 16:55
Оценка:  0
Boxerogos
Поторохосос CasperW,ты уже не Ruspidor,не ВыВсеВрети и не Колишній східняк?А однотипный бред пишешь по-прежнему.А где твои ники AloneInNight,AntiOlgino,wtf2w tf?))))))))))
VSHIVANKA    04.02.2019, 16:05
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ГОЛОД НЕ ТЁТКА , ГОЛОД ДЯДЬКА .....
ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЕРТЬ Т. ВОРОГАМ !!!
СУГС !!!
Boxerogos    04.02.2019, 16:02
Оценка:  +2
Boxerogos
И у львиной доли этих"путешественников"б илет в один конец...Это ли не Пэрэмога?))))))))))))
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