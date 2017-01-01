Под Харьковом в жилом доме произошел взрыв: Погибла женщина

Погибшей было всего 35 лет.

По предварительным данным, в доме взорвался котел отопления hk.npu.gov.ua

В селе Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области в жилом частном доме взорвался котел отопления. В результате взрыва погибла женщина.

Об этом сообщается на сайте полиции.

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"Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления. От полученных травм 35-летняя жительница дома погибла на месте", - говорится в сообщении.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Как сообщалось 14 декабря, в Фастове прогремел взрыв, обрушилась часть пятиэтажки.