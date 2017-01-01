Под Харьковом в жилом доме произошел взрыв: Погибла женщина
Погибшей было всего 35 лет.
В селе Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области в жилом частном доме взорвался котел отопления. В результате взрыва погибла женщина.
Об этом сообщается на сайте полиции.
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"Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления. От полученных травм 35-летняя жительница дома погибла на месте", - говорится в сообщении.
Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".
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