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Умер экс-депутат и отец постпреда Украины в ООН

Комментариев: 1
Юрий Ельченко скончался на 90-м году жизни после продолжительной болезни.
Ельченко являлся отцом постпреда Украины при ООН
Ельченко являлся отцом постпреда Украины при ООН
oralhistory.org.ua

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Бывший народный депутат и отец постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко Юрий Ельченко умер после продолжительной болезни. Об этом в Facebook сообщил бывший депутат СССР Валерий Цыбух.

“Второго февраля 2019 года после тяжелой и продолжительной болезни на 90-м году жизни скончался выдающийся государственный, политический и общественный деятель Ельченко Юрий Никифорович“, - написал он.

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Цыбух напомнил, что Ельченко был депутатом и членом президиума верховного совета УССР ряда созывов, министром культуры УССР, нардепом ВР независимой Украины (от КПУ) и депутатом Киевсовета.

“Юрий Никифорович прошел большой трудовой и жизненный путь. Он добросовестно относился к выполнению своих служебных обязанностей, проблемных вопросов избирателей“, - делится воспоминаниями экс-депутат. 

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У Ельченко было много друзей, он пользовался их большим уважением, умел ценить дружбу, был красивым человеком, чутким и заботливым семьянином, подчеркнул Цыбух.

Напомним, ранее сообщалось, что у здания Центризбиркома в Киеве 31 января умер бывший депутат.

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Теги: депутат, смерть, болезнь, Ельченко, постпред, ВР, УССР
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Комментариев (1)
Boxerogos    04.02.2019, 15:13
Оценка:  +1
Boxerogos
И что?В Украине ежегодно от рака умирают сотни тысяч человек,большинство из них моложе 50 лет.Умирают,не имея средств на лечение...Вот таких простых людей реально жаль.
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