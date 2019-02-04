Умер экс-депутат и отец постпреда Украины в ООН

Юрий Ельченко скончался на 90-м году жизни после продолжительной болезни.

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Бывший народный депутат и отец постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко Юрий Ельченко умер после продолжительной болезни. Об этом в Facebook сообщил бывший депутат СССР Валерий Цыбух.

“Второго февраля 2019 года после тяжелой и продолжительной болезни на 90-м году жизни скончался выдающийся государственный, политический и общественный деятель Ельченко Юрий Никифорович“, - написал он.

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Цыбух напомнил, что Ельченко был депутатом и членом президиума верховного совета УССР ряда созывов, министром культуры УССР, нардепом ВР независимой Украины (от КПУ) и депутатом Киевсовета.

“Юрий Никифорович прошел большой трудовой и жизненный путь. Он добросовестно относился к выполнению своих служебных обязанностей, проблемных вопросов избирателей“, - делится воспоминаниями экс-депутат.

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У Ельченко было много друзей, он пользовался их большим уважением, умел ценить дружбу, был красивым человеком, чутким и заботливым семьянином, подчеркнул Цыбух.

Напомним, ранее сообщалось, что у здания Центризбиркома в Киеве 31 января умер бывший депутат.