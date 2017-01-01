Итоги года: какую технику для кухни выбирают украинские семьи?

Рынок техники для кухни — высококонкурентная среда. Огромную конкуренцию украинским производителям составляют именитые зарубежные бренды. Однако одному из отечественных брендов встраиваемой техники удалось выиграть битву в борьбе за лояльность покупателей. Вот уже более 15 лет компания Pyramida Technik производит функциональную, удобную, качественную и практичную продукцию, которую для обустройства своей кухни уже выбрала каждая третья украинская семья.

Тройной успех — украинцы выбирают Pyramida

Бренд уже много лет является безусловным лидером в сегменте производства кухонной техники, и 2018 год не стал исключением.

Лучшим показателем качества техники Pyramida в этом году стали награды самых престижных конкурсов страны. Портфель побед бренда пополнили медали «Выбор года», «Фавориты успеха» и «Украинская народная премия», в голосовании которых принимали участие авторитетные эксперты и миллионы украинцев. Аналитика, методы сбора данных и самые тщательные проверки разные, а результат один — каждая третья украинская семья уже выбрала технику Pyramida для обустройства своей кухни.

ISO 9001 — качество международного стандарта

Все мы стараемся оснастить свои дома только лучшим — мебелью и техникой, качество и безопасность которых не вызывает сомнений. Уже давно такой гарантией является наличие у производителя сертификата ISO, подтверждающего соответствие высоким стандартам качества.

В 2018 году производство Pyramida прошло сертификацию ISO 9001:2015. Систему управления качеством на предприятии проверяли независимые международные эксперты Bureau Veritas. Их оценка — закономерный итог прикладываемых членами команды усилий и гарантия отлаженности технологических процессов. Для потребителя же это означает одинаково высокое качество всей продукции под брендом Pyramida.

Инновации на каждой кухне

Не только смартфоны и часы могут похвастаться утонченным дизайном. И разработки украинских производителей встраиваемой техники не стоят на месте. Инженеры R&D центра Pyramida Technik презентовали рынку новую линейку бесшумных вертикальных моделей с уникальным запатентованным дизайном: стильные и мощные, с новой двойной системой забора воздуха. Ведь бренд любит быть на шаг впереди!

Познакомиться с новинкой можно во всех крупных гипермаркетах техники Украины.

Доверие покупателей — лучший успех

Сколько бы наград ни получала компания, в Pyramida уверены, самое ценное — доверие покупателей. Команда делает все, чтобы держать высокую планку: сегодня на собственном заводе в Украине компания производит более 30 тысяч вытяжек в год, выпускает первую украинскую стеклокерамику и запускает новые современные линии по производству духовых шкафов.

За более чем 15 лет работы более 1,7 миллиона единиц встраиваемой техники Pyramida обосновались на украинских кухнях. Миллионы украинцев, миллионы вечеров с самыми вкусными домашними угощениями, миллионы историй теплых встреч на родительских любимых кухнях. Все это — гордость. Все это — еще более амбициозные цели, главная из которых звучит так: каждая украинская кухня должна быть укомплектована только лучшей встраиваемой техникой!