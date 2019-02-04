Спецоперация военных на Донбассе попала на видео

Операцию назвали "Відплата" ("Возмездие").

Читай также: Новая система ПВО Ореанда: Украина проведет военные учения

Военные обстреляли командно-наблюдательный пункт сепаратистов в районе Золотого Луганской области. Видео операции “Відплата“ (“Возмездие“) опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, силы ВСУ нанесли ответный удар за то, что сепаратисты 25 января из противотанкового гранатомета подорвали грузовик УРАЛ одного из батальонов 54-й бригады. Тогда погиб один из бойцов и четыре человека были ранены.

“Операцию очень тщательно планировали. Боевая группа К-2 из 54-й скрупулезно собирала всю информацию об этом месте, находящееся в районе н.п. Золотое... Вся работа проходила настолько незаметно, что противник там себя чувствовал очень спокойно“, - написал волонтер.

Читай также: Военные учились поражать врага на море при поддержке с самолетов

Он также сообщил, что военнослужащим удалось полностью уничтожить один из автомобилей сепаратистов, еще две машины были повреждены. По его словам, из 12-14 человек, находящихся в тот момент там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек, а остальные оставались в середине.

“Операция заняла по времени 10-12 минут. Командный пункт полностью выведен из строя. Ликвидированные и раненные доставлены в ближайший морг и больницу. Вся уничтоженная техника эвакуировалась ночью тягачами. На следующее утро все воронки закрыты досками и ветками“, - добавил Мысягин.

Как сообщалось, в январе зенитчики ВСУ отработали отражение воздушных атак.