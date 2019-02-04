На одном из карпатских курортов транслировали российское ТВ

Российский телеканал в соответствии с решением Национального совета от 31.08.2016 № 1924 ограничен для распространения на территории Украины.

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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания совместно со Службой безопасности Украины прекратили трансляцию российского канала в одном из отелей города Яремче, что на Прикарпатье.

Об этом сообщила пресс-служба Национального совета, передает УНН.

“По результатам сотрудничества с управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и профилактической беседы его работников с руководством отеля показ этого российского телеканала (Телерадиосеть Благих Новостей), который распространялся со спутника, прекращен“, - отметили в Нацсовете.

При этом в пресс-службе совета уточнили, что таким образом отреагировали на обращение, поступившее 31 января представителю Национального совета Игорю Маслову от жителя области о том, что в гостинице Маковица в городе Яремче ретранслируется телевизионный канал Телерадиосеть Благих Новостей.

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Этот телеканал в соответствии с решением Национального совета от 31.08.2016 № 1924 ограничен для распространения на территории Украины.

Напомним, Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) на 3 месяца запретили ретрансляцию российского телеканала Россия РТР.

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