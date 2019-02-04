В МИД пояснили, почему Google maps из РФ отображают Крым российским

Ведомство заверило, что эта деталь не является отображением позиции Google по ситуации в Украине, но дипломаты надеются добиться украинского Крыма на картах.

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Тот факт, что Крым в зависимости от юрисдикции ресурса отображается на картах Google maps то российским, то украинским, нельзя считать позицией компании Google Inc. Так МИД ответил за запрос УНН.

Локализованный контент ресурса Google maps является субъектом юрисдикции соответствующего местного законодательства, поэтому отражение Крыма отличается на украинском и российском ресурсах, отмечает ведомство.

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Посольство Украины в США неоднократно обращалось к компании Google Inc. по вопросу отражения территории АРК на веб-картах Google.ru/maps, добавили в то же время в пресс-служба.

“В официальной позиции компании Google Inc. по данному вопросу отмечается, что локализованный контент ресурса Google maps - www.google.com.ua/maps и www. google.ru/maps, является субъектом юрисдикции местного законодательства (украинского и российского), поэтому отображение Крыма отличается“, - говорится в сообщении.

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“В компании подчеркнули, что обозначение Крыма на ресурсах Google maps не должна интерпретироваться как позиция компании Google Inc. относительно существующих в мире “споров“, - добавил МИД.

Посольство Украины в США, тем не менее, продолжает работу с компанией Google Inc. и США в целью корректного отображения территории Крыма на ресурсах Google maps, в том числе при доступе к ним с территории РФ.

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Напомним, ранее Украина потребовала заблокировать страницу "МИД РФ в Крыму" в соцсети Twitter.