Юрий Бойко: Нужно принять новый закон о пенсиях для военных

Об этом заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко во вторник, 4 февраля, на встрече с военными пенсионерами в г.Узин, Киевской области, пишет пресс-служба.

“То, что произошло с военными пенсионерами, иначе как безобразием не назовешь. Когда вышло Постановление Кабинета министров об увеличении зарплаты действующим военнослужащим, автоматически должен был пройти перерасчет пенсий военным пенсионерам, но перерасчета не было с 2012 года. Что произошло? Правительство постановление не издало, был издан приказ министра обороны об увеличении денежного содержания действующим военным, и в результате этой бюрократической коллизии пенсии военным пенсионерам не пересчитали”, - пояснил Юрий Бойко.

Парламентарий отметил, что частичное погашение задолженности не решает проблему в целом.

“Первое, -должен быть принят новый закон по пенсионному обеспечению военнослужащих, который бы исключал возможность манипуляций со стороны правительства и автоматически, при увеличении зарплаты действующим военным, происходил перерасчет военным пенсионерам.

Второе, - необходимо вернуть отмененные Кабмином надбавки и разного рода выплаты, которые люди заработали. Это тоже должно быть устранено и будет устранено, мы проследим за внесением нового законопроекта.

И третье. Когда говорят, что мы (Кабинет министров - ред.) на 25% или на 50%, повысим "по частям", то по закону это должны были сделать сразу. "Поэтапность индексации" позволила правительству "сэкономить" на каждом военном пенсионере более двух тысяч гривен в месяц. Другими словами, "экономия" в 2018-2019 гг. на 540 тыс. военных пенсионерах составит порядка 12-13 млрд гривен”, - подчеркнул Юрий Бойко.

Основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ отметил, что военные пенсионеры - люди организованные, привыкшие к порядку, они провели ряд публичных акций, обратились в суды, чтобы восстановить справедливость, и мы им в этом помогали и будет продолжать эту борьбу и в дальнейшем.

“Я уверен, что эта борьба увенчается успехом, потому что и военные пенсионеры - люди организованные, они занимают активную жизненную позицию и действуют законно, в рамках Конституции, у них есть организации в областях, они борются, и мы им будем помогать. И обязательно восстановим справедливость. Я в этом уверен”, - подчеркнул Юрий Бойко.