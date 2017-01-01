В Полтаве на ребенка упала снежная глыба
В понедельник в центре Полтавы по улице Соборности 26/14 снежная глыба упала на ребенка.
Об этом сообщил пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook, 4 февраля.
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"Снежная глыба упала на ребенка, которому около семи лет. Девочку забрала "скорая". Полиция выясняет все обстоятельства", – написал Сулаев.
Позже он добавил, что ребенок шел домой вместе с матерью и глыба частично его задела.
Девочку сразу доставили в больничное учреждение, где и осмотрели. К счастью, по предварительной информации врачей, переломов не обнаружено, угрозы для жизни ребенка нет. Врачи продолжают следить за здоровьем девочки.
СМИ пишут, что от удара шестилетняя девочка потеряла сознание.
Как сообщалось 30 января, в Кременчуге на подростка упала сосулька, он в реанимации.