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В Полтаве на ребенка упала снежная глыба

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По предварительной информации врачей, переломов не обнаружено. Угрозы для жизни ребенка нет.
В Полтаве на ребенка упала снежная глыба
© Новини Полтавщини
Фото 1/3
  • Инцидент произошел на улице Соборности
  • Инцидент произошел на улице Соборности
  • Инцидент произошел на улице Соборности
В Полтаве на ребенка упала снежная глыба
Инцидент произошел на улице Соборности
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В понедельник в центре Полтавы по улице Соборности 26/14 снежная глыба упала на ребенка.

Об этом сообщил пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook, 4 февраля.

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"Снежная глыба упала на ребенка, которому около семи лет. Девочку забрала "скорая". Полиция выясняет все обстоятельства", – написал Сулаев.

Позже он добавил, что ребенок шел домой вместе с матерью и глыба частично его задела.

Девочку сразу доставили в больничное учреждение, где и осмотрели. К счастью, по предварительной информации врачей, переломов не обнаружено, угрозы для жизни ребенка нет. Врачи продолжают следить за здоровьем девочки.

СМИ пишут, что от удара шестилетняя девочка потеряла сознание.

Как сообщалось 30 января, в Кременчуге на подростка упала сосулька, он в реанимации.

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Теги: Полтава, полиция, лед, девочка, сосульки, пострадавшие
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