В Одессе из-за прорыва водопровода затопило улицы

На некоторых улицах возникли транспортные заторы.

Воды нет на улицах Краснова, Шклярука, Люстдорфской дороге и на Адмиральском проспекте unian.net

В Одессе из-за прорыва водопровода прекращено водоснабжение в домах на нескольких улицах, затопило дороги и тротуары.

Об этом сообщает УНИАН.

Из-за прорыва водопровода произошло затопление дороги и тротуаров в одном из районов. В частности, в районе 1-й станции Люстдорфской дороги из-за большого количества воды образовался значительный транспортный затор, многие легковые автомобили не смогли проехать.

Как сообщили в компании Инфоксводоканал, прорыв произошел на Люстдорфской дороге, 17.

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"По предварительной информации, произошел прорыв водопровода диаметром 600 мм. Ремонтные бригады уже обследовали место аварии и перекрыли водовод. Сейчас подготавливаем материалы, спецтехнику и приступим к ремонтным работам", - сообщили в компании.

Отмечается, что точный характер повреждения смогут определить после соответствующих земельных работ. В настоящее время из-за аварии водоснабжение прекращено в домах и учреждениях на улицах Краснова, Шклярука, Люстдорфской дороге и на Адмиральском проспекте.

Как сообщалось 4 декабря, в Харькове прорвало водопровод - машины "поплыли".