Украл 600 млн рублей: Суд дал украинское гражданство беглому российскому банкиру

Бизнесмен в 2013 году получил украинское гражданство, однако летом 2018 оно было аннулировано.

Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить украинское гражданство экс-владельцу российского банка Пушкино Алексею Алякину, обвиняемому в мошенничестве и задержанному украинскими правоохранителями по запросу РФ.

Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Алякин разыскивается Министерством внутренних дел России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован. В Украине он является владельцем строительной компании Прогрес Буд (Борисполь, Киевская область). В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.

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Напомним, украинские правоохранители по запросу России задержали в Киевской области экс-владельца российского банка Пушкино Алексея Алякина. Тогда в суде Алякин заявил, что законно получил украинский паспорт по территориальному признаку и отметил, что преследуется Россией по политическим мотивам и, более того, активно помогает воинам АТО. Украинская Миграционная служба заявила, что банкир якобы подделал документы об украинском происхождении своей бабушки, а также в нарушение закона не сдал свой российский паспорт.

Суд отметил, что в материалах дела нет правильно оформленных документальных подтверждений указанных нарушений. Учитывая это, суд 15 ноября 2018 года обязал Миграционную службу возобновить украинское гражданство Алякина. Кроме того, в ноябре 2018 года суд в Черниговской области выпустил из-под стражи банкира.