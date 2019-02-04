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Украл 600 млн рублей: Суд дал украинское гражданство беглому российскому банкиру

Комментариев: 2
Бизнесмен в 2013 году получил украинское гражданство, однако летом 2018 оно было аннулировано.
Алякин украл 600 млн рублей из собственного банка
Алякин украл 600 млн рублей из собственного банка
vedomosti.ru

Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить украинское гражданство экс-владельцу российского банка Пушкино Алексею Алякину, обвиняемому в мошенничестве и задержанному украинскими правоохранителями по запросу РФ.

Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Алякин разыскивается Министерством внутренних дел России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован. В Украине он является владельцем строительной компании Прогрес Буд (Борисполь, Киевская область). В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.

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Напомним, украинские правоохранители по запросу России задержали в Киевской области экс-владельца российского банка Пушкино Алексея Алякина. Тогда в суде Алякин заявил, что законно получил украинский паспорт по территориальному признаку и отметил, что преследуется Россией по политическим мотивам и, более того, активно помогает воинам АТО. Украинская Миграционная служба заявила, что банкир якобы подделал документы об украинском происхождении своей бабушки, а также в нарушение закона не сдал свой российский паспорт.

Суд отметил, что в материалах дела нет правильно оформленных документальных подтверждений указанных нарушений. Учитывая это, суд 15 ноября 2018 года обязал Миграционную службу возобновить украинское гражданство Алякина. Кроме того, в ноябре 2018 года суд в Черниговской области выпустил из-под стражи банкира.

 

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Теги: банк, Россия, хищения
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Комментариев (2)
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Da-Gabon    04.02.2019, 17:19
Оценка:  -1
Da-Gabon
Правильно все Задорнов о происхождении слова украина.
LatAlliensSuck    04.02.2019, 17:09
Оценка:  0
LatAlliensSuck
Судебная реформа, говорите... Очень интересно...
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