Список официальных кандидатов в президенты увеличился до 29 лиц

ЦИК зарегистрировал еще одного человека официальным кандидатом в президенты.

Роман Бессмертный стал 29 кандидатом в президенты facebook.com/roman.bezsmertnyi

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ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в президенты на своем заседании в понедельник. Об этом сообщает РБК-Украина.

29 кандидатом в предвыборном списке стал самовыдвиженец Роман Бессмертный. Все предоставленные документы соответствовали требованиям закона о выборах президента, заверили в комиссии, Бессмертный подал их лично вместе с заявлением.

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Члены комиссии единогласно проголосовали за регистрацию политика кандидатом, отдав 16 голосов “за“, говорит председатель комиссии Татьяна Слипачук.

Официальными кандидатами в президенты в данный момент являются, помимо Бессмертного, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Николай Габер, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк, Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Сергей Каплин, Илья Кива и Аркадий Корнацкий.

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Кроме того, в бюллетень попадут Руслан Кошулинский, Виталий Куприй, Олег Ляшко, Александр Мороз, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Игорь Шевченко. Из 28 кандидатов 17 идут на выборы от партий, 11 - самовыдвиженцы.

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Напомним, с 2010 года количество избирателей в Украине уменьшилось на 1,3 млн человек, с конца 2014 - почти на 900 тысяч человек.