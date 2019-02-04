Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Союз журналистов заявил об обстреле офиса в Киеве

Комментариев: 2
На Крещатике неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна в офисе столичной организации Национального союза журналистов.
Киевский офис НСЖУ на Крещатике подвергся обстрелам
Киевский офис НСЖУ на Крещатике подвергся обстрелам
facebook.com/sergiy.tomilenko

В Киеве на Крещатике неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна в офисе столичной организации Национального союза журналистов Украины.

Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает пресс-служба НСЖУ.

Читай также: СМИ узнали, кого обстреляли из гранатомета в Днепре

“Происшествие случилось в ночь на 1 февраля. Поврежденное окно-витрину в Киевской региональной организации Национального союза журналистов Украины обнаружили уже в конце рабочего дня и сразу обратились в полицию“, - говорится в сообщении.

По словам ответственного секретаря столичной организации НСЖУ Аллы Малиенко, в полиции заявили, что удивляться нечего: помещение находится в самом центре Киева, на улице Крещатик (ул. Крещатик, 10 - ред.), где стрельба - не редкость, поскольку в городе в последнее время выяснения отношений с использованием огнестрельного оружия, а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии, случается довольно часто.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в частности, исследуют записи с камер наблюдения.

Читай также: В Киеве водитель BMW стрелял в прохожего

Между тем в организации, по словам Малиенко, решают вопрос, где найти средства на замену окна. По предварительным подсчетам, ущерб нанесен на 15-20 тысяч гривен, добавила она.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в дверь школы.

Поделись:
Теги: Киев, журналистика, стрельба, Журналисты, Крещатик, нападение, окно, нсжу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
farfalle    04.02.2019, 18:58
Оценка:  0
farfalle
Украина - самая опасная страна для журналистов. Сколько их уже убили...
nfhvyt    04.02.2019, 18:02
Оценка:  -1
nfhvyt
Ну раз "Союз журналистов заявил" значит всё в порядке в Украине со свободой слова ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь