Капитана Норда объявили в розыск как пропавшего без вести

Ходившего под российским флагом капитана теперь разыскивает полиция.

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Мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области объявил в розыск как пропавшего без вести капитана крымского судна “Норд“ Владимира Горбенко. Об свидетельствуют данные сайта МВД.

Там указано, что Горбенко пропал 26 января 2019 года. “Лицо овальное, волосы темные, короткие, брови дугоподобные, нос прямой, ушные раковины прилешгающие, глаза карие“, - говорится в описании капитана “Норда“.

Полиция попробует разыскать пропавшего капитана mvs.gov.ua

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К сообщению о розыске прилагается и фото. Горбенко еще 1 февраля не появился на заседание Оболонского райсуда в Киеве. За день до этого об исчезновении Горбенко заявили его адвокаты.

Горбенко арестовали, но потом освободили под залог в связи с задержанием судна “Норд“ в марте прошлого года под флагом РФ в Азовском море. Корабль вышел из аннексованого порта Керчи, нарушив таким образом запрет на судноплавание в гаванях Крыма.

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Напомним, ранее сообщалось, что в июне суд в Херсоне отказался продлевать меру пресечения в отношении Владимира Горбенко.