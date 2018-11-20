Гепатит В: Врачи СИЗО "поставили" диагноз Эйдеру до его пленения

Адвокат пленного моряка рассказала о странной дате в эпикризе ее подзащитного.

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Украинскому военнопленному моряку Андрею Эйдеру подтвердили диагноз гепатит B. Об этом написала в Facebook его адвокат Александра Маркова.

Она объяснила, что Андрей Эйдер принес ей тот самый эпикриз, который ему выдали при выбытии из “Матросской тишины“.

“Anti-HCV - положительный от 20.11.2018, HBsAg - положительный от 20.11.2018“, - процитировала Маркова выданную Эйдеру выписку. Адвокат подчеркнула, что ее смутила дата анализов - 20 ноября, ведь моряки попали в плен только 26 ноября 2018 года.

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“На ум мне приходит следующее. Анализы датированы 20.11.2018 года - еще до того, как 24 моряка попали в плен. Не говоря уже о качестве медицины, которое после таких эпикризов ставится под сомнение“, - подчеркнула Маркова.

“Можно смело сказать о “рукожопости“ врачей, готовящих и подписывающих данный документ. Неужели ничего их не смутило?“ - пишет она.

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Она также не понимает, почему эту информацию Эйдеру донесли только при переводе в Лефортово. “Ранее на закрытом судебном заседании следователи представляли справку о состоянии здоровья Эйдера Андрея, где ничего не упоминалось о гепатите В“, - отметила адвокат.

Не сообщали ему об этом и в период пребывания в “Матросской тишине“. “Мой подзащитный абсолютно не был проинформирован в данном направлении“, - подчеркивает Маркова. “К слову, эпикриз заканчивается словами: “Больной выписывается в удовлетворительном состоянии“, - отметила адвокат.

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“На фоне происходящего удовлетворительное состояние моего подзащитного вызывает меньше сомнений, чем удовлетворительное состояние врачей, которые готовили и подписывали этот самый эпикриз“, - добавила она.

Маркова отметила, что сегодня у Андрея повторно взяли анализ крови. “Посмотрим, какие результаты будут на сей раз. Надеюсь, что врачи в Лефортово будут куда более адекватными“, - резюмировала адвокат.

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Напомним, ранее сообщалось, что военнопленного украинского моряка Андрея Эйдера могли заразить гепатитом B в СИЗО “Матросская тишина“ в Москве.