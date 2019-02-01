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СМИ: От имени НАПК в СМИ распространяют фейк о Павелко

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СМИ: От имени НАПК в СМИ распространяют фейк о Павелко

В некоторых СМИ появилась информация о том, что НАПК якобы отправило в Печерский суд города Киева 12 протоколов о нарушениях Андрея Павелко при заполнении декларации. Однако, эта информация не отвечает действительности, пишет From-UA со ссылкой на Интернет-издание Аргументум.

НАПК на своем заседании не утверждало протоколов в отношении президента ФФУ, и тем более, не передавала никаких документов на рассмотрения судов.

Напротив, в реальном решении НАПК, по результатам проверки декларации Павелко от 29 декабря 2018 года, сказано, что у нардепа не обнаружено фактов незаконного обогащения, также у него отсутствует конфликт интересов.

Журналисты обращают внимание на то, что документ (опубликованный сайтом “Наш Киев“) якобы от имени НАПК в адрес Печерского суда не имеет исходящего номера антикоррупционного агентства, что дополнительно указывает на его фейковость.

Также на официальном сайте НАПК нет данных о принятии подобных решений, хотя их публикация обязательная для Агентства.

Подделка документов НАПК подпадает под квалификацию ст. 358 Уголовного Кодекса Украины и предусматривает ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до двух лет.

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