Арестант прямо из СИЗО организовал похищение ради 20 тысяч грн

Мужчина привлек к реализации своего плана четверых граждан Грузии.

Суд в Николаеве взял под стражу четверых граждан Грузии за похищение человека ct.mk.court.gov.ua

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Центральный райсуд Николаева избрал меры пресечения участникам преступной группы, подозреваемым в похищении человека с угрозой причинения ему тяжких повреждений и вымогательством денег. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судья Светлана Скрипченко приняла решение заключить подозреваемых под стражу на срок в 60 суток.

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Похищение и вымогательство придумал и организовал уроженец Грузии, который в данный момент содержится в СИЗО Николаева. С целью завладения суммой в 20 тысяч грн, принадлежащими местному жителю, он привлек четверых знакомых ему граждан Грузии, рассказали в суде.

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В день, когда пострадавший должен был появиться в Заводском суде (31 января этого года), вышеупомянутые похитители дождались его приезда и привезли на место преступления в частный дом.

Там все четверо начали наносить удары потерпевшему, требуя от него 20 тысяч грн. Преступников задержали в тот же день на месте преступление.

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Уголовное производство открыто по части 2 части 189 и части 2 стастьи 146 УК (вымогательство с угрозой тяжких телесных и незаконное лишение свободы группой лиц из корыстных побуждений).

Первая статья предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, вторая - ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

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Напомним, ранее сообщалось, что под Житомиром двое мужчин торговали оружием из воинской части.