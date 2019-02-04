В СБУ рассказали, как их сотрудник отказался от взятки в 26 тысяч евро

Иностранец пытался дать взятку и вернуть конфискованные на таможне сигареты стоимостью почти 2 млн гривен.

Служба безопасности Украины задержала иностранного граждаина при попытке дать взятку в 26 тысяч евро сотруднику регионального подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 4 февраля.

"Оперативники СБУ установили, что гражданин соседней страны, который незаконно переправлял сигареты с территории нашего государства, предложил сотруднику спецслужбы 26 евро", – говорится в сообщении.

За указанную сумму иностранец планировал вернуть конфискованные на таможне 160 коробок сигарет стоимостью почти два миллиона гривен. Но сотрудник СБУ сразу после получения неправомерного предложения сообщил о нем руководству.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали злоумышленника при попытке передать деньги.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о предложении взятки (ч.1 ст.369 УК Украины). Продолжаются следственно-оперативные действия.

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Ранее в Запорожье СБУ задержала двоих своих сотрудников по подозрению в получении взятки от от граждан африканских стран.

А в Северодонецке оперативники задержали офицера СБУ, причастного к переправке табачных изделий через линию разграничения на Донбассе. Его сообщником оказался командир одной из воинских частей.

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