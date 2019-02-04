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В СБУ рассказали, как их сотрудник отказался от взятки в 26 тысяч евро

Комментариев: 4
Иностранец пытался дать взятку и вернуть конфискованные на таможне сигареты стоимостью почти 2 млн гривен.
Изъятые деньги
Изъятые деньги
СБУ

Служба безопасности Украины задержала иностранного граждаина при попытке дать взятку в 26 тысяч евро сотруднику регионального подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 4 февраля.

"Оперативники СБУ установили, что гражданин соседней страны, который незаконно переправлял сигареты с территории нашего государства, предложил сотруднику спецслужбы 26 евро", – говорится в сообщении.

За указанную сумму иностранец планировал вернуть конфискованные на таможне 160 коробок сигарет стоимостью почти два миллиона гривен. Но сотрудник СБУ сразу после получения неправомерного предложения сообщил о нем руководству.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали злоумышленника при попытке передать деньги.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о предложении взятки (ч.1 ст.369 УК Украины). Продолжаются следственно-оперативные действия.

Cмотрите фотогалерею: В СБУ рассказали, как их сотрудник отказался от взятки в 26 тысяч евро

Ранее в Запорожье СБУ задержала двоих своих сотрудников по подозрению в получении взятки от от граждан африканских стран.

А в Северодонецке оперативники задержали офицера СБУ, причастного к переправке табачных изделий через линию разграничения на Донбассе. Его сообщником оказался командир одной из воинских частей.

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Теги: деньги, сигареты, взятка, фото, иностранцы, волынь, взятки, Волынская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxerogos    04.02.2019, 20:10
Оценка:  0
Boxerogos
Похоже сбушник потребовал втрое больше,но получил отказ.И разозлившись,сам вызвал полицаев...
farfalle    04.02.2019, 20:02
Оценка:  +2
farfalle
Коппейки...
MANYA111    04.02.2019, 19:50
Оценка:  +3
MANYA111
Ждал пока предложат больше ?
tinkerrr    04.02.2019, 19:45
Оценка:  +5
tinkerrr
СБУ и взятки - это неразлучные друзья, да видимо в этот раз что-то пошло не так, вот и поосторожничали. А так, можно только представить их обороты
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