На Донбассе за день два минометных обстрела

Подразделения ВСУ в ответ подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства.

Из минометов обстреливались позиции возле Опытного и хутора Вильный

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Бойцы ВСУ не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 4 февраля.

Так, противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильный на окраине города Золотое, и дважды из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов велся огонь по позициям у поселка Опытное Ясиноватского района.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 3 февраля сепаратисты восемь раз открывали огонь. Дважды применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Ни один военнослужащий не получил ранение.

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