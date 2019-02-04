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В троллейбусе Одессы мужчину ранили ножом в живот

Комментариев: 1
Мужчина вступился за девушку, к которой приставали трое неизвестных, и получил от них удар ножом в живот.
Нападавший с ножом задержан
Нападавший с ножом задержан
goloskarpat.info

В Одессе пассажир троллейбуса получил ножевое ранение. Об этом сообщает Думская со ссылкой на местную полицию в понедельник, 4 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в троллейбусе, следовавшем по маршруту №12 в районе Ивановского моста.

"Мужчина вступился за девушку, к которой пристали трое неизвестных, и получил от них удар ножом в живот", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, а ранившего его человека задержали. Он оказался ранее судимым.

Ранее сообщалось, что в баре Одессы на Дерибасовской улице, произошла драка, в которой пострадал инспектор патрульной полиции. Лейтенанта госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой носа.

Также стало известно, что в Одессе пенсионер убил молотком знакомую за отказ выйти за него замуж.

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Теги: Одесса, пассажиры, пассажир, троллейбус, ранение, нож, троллейбусы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Здабyляка    04.02.2019, 21:33
Оценка:  -1
Здабyляка
Опять ватные петухи в Одессе! Не всех ещё пеиедушили!
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