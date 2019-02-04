В троллейбусе Одессы мужчину ранили ножом в живот
В Одессе пассажир троллейбуса получил ножевое ранение. Об этом сообщает Думская со ссылкой на местную полицию в понедельник, 4 февраля.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в троллейбусе, следовавшем по маршруту №12 в районе Ивановского моста.
"Мужчина вступился за девушку, к которой пристали трое неизвестных, и получил от них удар ножом в живот", – говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали, а ранившего его человека задержали. Он оказался ранее судимым.
Ранее сообщалось, что в баре Одессы на Дерибасовской улице, произошла драка, в которой пострадал инспектор патрульной полиции. Лейтенанта госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой носа.
Также стало известно, что в Одессе пенсионер убил молотком знакомую за отказ выйти за него замуж.
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