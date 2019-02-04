Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция задержала сепаратиста "ЛНР"

Комментариев: 3
Мужчина рассказал правоохранителям, что друг посоветовал ему присоединиться к сепаратистам.

Сотрудники полиции задержали сепаратиста, который состоял в незаконном вооруженном формировании "ЛНР". Об этом сообщает управление Нацполиции в Луганской области в  понедельник, 4 февраля.

Как рассказал 36-летний луганчанин, в 2016 году он согласился на предложение знакомого, подписал контракт с одним из подразделений сепаратистов. Он проходил обучение на базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в Луганске.

По словам задержанного, ему обещали "зарплату" в размере 11,8 тысяч российских рублей

Отмечается, что сейчас с мужчиной проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее СБУ задержала в Харькове сепаратиста "ДНР" с гранатами. Он воевал на стороне "ДНР" против ВСУ возле Дебальцево. В Харькове он вербовал новых бойцов.

Также сообщалось, что в Мариуполе суд вынес приговоры пятерым информаторам "ДНР". Двое получили по 10 лет лишения свободы, а трое – по пять лет тюрьмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Луганск, видео, полиция, Луганская область, сепаратисты, ЛНР, ЛНР новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
big-werasd    04.02.2019, 22:09
Оценка:  0
big-werasd
Неправдоподобно))
Ну правда, сильно на вброс похоже)))
LatAlliensSuck    04.02.2019, 22:06
Оценка:  +1
LatAlliensSuck
Пристрелить и отпустить!
Здабyляка    04.02.2019, 21:48
Оценка:  +2
Здабyляка
Кол в дупу пядарасу ватному!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь