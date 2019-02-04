Полиция задержала сепаратиста "ЛНР"

Мужчина рассказал правоохранителям, что друг посоветовал ему присоединиться к сепаратистам.

Сотрудники полиции задержали сепаратиста, который состоял в незаконном вооруженном формировании "ЛНР". Об этом сообщает управление Нацполиции в Луганской области в понедельник, 4 февраля.

Как рассказал 36-летний луганчанин, в 2016 году он согласился на предложение знакомого, подписал контракт с одним из подразделений сепаратистов. Он проходил обучение на базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в Луганске.

По словам задержанного, ему обещали "зарплату" в размере 11,8 тысяч российских рублей

Отмечается, что сейчас с мужчиной проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее СБУ задержала в Харькове сепаратиста "ДНР" с гранатами. Он воевал на стороне "ДНР" против ВСУ возле Дебальцево. В Харькове он вербовал новых бойцов.

Также сообщалось, что в Мариуполе суд вынес приговоры пятерым информаторам "ДНР". Двое получили по 10 лет лишения свободы, а трое – по пять лет тюрьмы.

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