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Порошенко дал оценку "плану Сайдика" по Донбассу

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Президент заявил об безальтернативности минских соглашений и посоветовал специальному представителю ОБСЕ Мартину Сайдику их почитать.
Порошенко отреагировал на план ОБСЕ по Донбассу
Порошенко отреагировал на план ОБСЕ по Донбассу
АР

Президент Петр Порошенко прокомментировал "мирный план для Украины" представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика. Вэфире телеканала ICTV в понедельник,4 февраля, глава государства заявил, что минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят суверенитету и национальной целостности, независимости нашего государства. Хочу подчеркнуть, что план изложен в Минских договоренностях... Думаю, господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать", – сказал Порошенко.

По словам президента, в Минских договоренностях четко записан вывод всех иностранных войск с территории Украины, вывод всего тяжелого вооружения и техники, обеспечение восстановления украинского суверенитета, власти на неподконтрольной территории Донбасса.

"Именно на Минских договоренностях основываются санкции против России и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе", – отметил Порошенко.

Глава государства также напомнил, что была предложена концепция миротворческой миссии ООН на Донбассе. "В 2018-2019 у нас уже есть поддержка США, Великобритании, Франции. Проведены переговоры о, по крайней мере, неприменении права вето со стороны Китая. Кто против? Российская Федерация", – рассказал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что миротворческая миссия должна иметь мандат, распространяющийся на всю неподконтрольную территорию.

Напомним, ранее Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он якобы предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложенный план не содержит принципиально новых идей. В свою очередь в Москве не считают серьезной эту идею Сайдика. В "ЛДНР" план уже назвали противоречащим минским соглашениям.

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Теги: план, Порошенко, ОБСЕ, минские договоренности, сайдик
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    05.02.2019, 02:37
Оценка:  0
Boxerogos
Этот непросыхающий минетчик вообще ничего не решает.Так что не его это заботы давать оценку кому-либо.Его дело дососать кому скажут и слиться в туман,молясь чтобы его не трогали.Новая власть будет решать как мириться на Донбассе с ЛДНР.
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