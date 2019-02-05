Порошенко анонсировал прохождение кораблей через Керченский пролив

Украинские корабли могут пройти через Керченский пролив с экспертами ОБСЕ и журналистами на борту.



Президент Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV в понедельник, 4 февраля, заявил, что украинские корабли "точно пройдут" через Керченский пролив и на их борту, вероятно, будут эксперты ОБСЕ и журналисты.



Глава государства заявил о намерении требовать свободного использования Керченского пролива в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания.



"Я не буду говорить, когда (пройдут корабли – ред.), так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится (первый вице-спикер Верховной Рады) Ирина Геращенко", – сказал Порошенко, заверив, что корабли "точно пройдут".



Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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