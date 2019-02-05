Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, один погибший
Сепаратисты за минувшие сутки, 4 февраля, восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
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Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток позиции украинских защитников обстреливали дважды из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов - в районе Опытного, из стрелкового - в районе Невельского.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял украинские позиции дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Свободный, дважды из гранатометов - в районе н.п. Новолуганское, из минометов калибра 82 мм - в районе Крымского.
"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - сказано в сообщении.
В течение текущих суток сепаратисты огонь не открывали.
"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в штабе.
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Напомним, 3 февраля сепаратисты дважды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Также сообщалось, что на передовые позиции на Донбассе вернулся отдельный отряд специального назначения Азов.
Как сообщалось, силовикам разрешили покупать вооружение в обход Укроборонпрома.