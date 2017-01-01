РФ не решится пробивать сухопутный коридор в Крым - Stratfor

В нынешних условиях такая военная операция потребовала бы от России значительных усилий и затрат.

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Вероятность того, что власти Российской Федерации не отказались от планов пробить "сухопутный коридор" от подконтрольной террористам "ЛДНР" территории до оккупированного Крыма и Приднестровье и попытаются это сделать не очень высока даже в свете Керченского инцидента, хотя полностью сбрасывать ее со счетов нельзя.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода старший аналитик по вопросам Евразии известной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский.

Чаусовский отметил, что вероятность силового пробития "коридора" на Крым или Приднестровье еще сохраняется, но она уже не так актуальна - в конце концов, при большой надобности Кремль попытался бы это сделать еще в 2014 году, в самом начале военной агрессии против Украины. А в нынешних условиях такая военная операция потребует от России привлечь десятки тысяч военных, приложить большие усилия, пытаясь сломить сопротивление украинской армии и понести при этом колоссальные потери.

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"Когда мы впервые подготовили доклад о возможных военных сценариях в Украине (а было это четыре года назад), то оценили, что России понадобится от 20 до 30 тысяч солдат для создания российского "сухопутного моста" в Крым и примерно в два раза больше – от 40 до 60 тысяч человек, чтобы достичь Приднестровья. Думаю, эти цифры до сих пор правильные. Но все очень зависит от того, на какие именно действия пойдет Россия, а еще – от внешних обстоятельств. Прежде всего, насколько США и страны НАТО поддержат Украину в военном плане. Это определит и количество военнослужащих, и тип войск, которые Россия может задействовать при таком сценарии. Хотя, повторю, в целом сейчас маловероятно, что Россия пойдет на создание "сухопутного моста". Но если это случится, то цифры будут примерно такими, как мы озвучили", – заявил Чаусовский.

Аналитик отметил, что России пришлось привлечь бы не менее 30 тысяч военных, чтобы провести такую военную операцию, и минимум вдвое большее количество, чтобы удержать захваченную узенькую полоску вдоль азовского побережья. В случае развития наступления вглубь Украины и по черноморскому побережью, по направлению к Приднестровью - цифры удваиваются, если не утраиваются.

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"Сложно назвать точную цифру, поскольку это будет зависеть от конкретных обстоятельств, но явно потребуются еще десятки тысяч солдат, чтобы удержать эту территорию, защищать ее. И это была бы изнурительная позиционная война против украинских сил и, возможно, сил, поддерживаемых НАТО. В случае, если Россия попытается пробить более широкий коридор, в Приднестровье, это могут быть сотни тысяч солдат – или даже более того. Для России это было бы очень серьезной военным присутствием, если бы она решилась это сделать", – пояснил он.

Стоит отметить, что актуальность темы возможности силового получения Россией "сухопутного коридора" маршрутом "территория ЛДНР - оккупированный Крым - вассальное Приднестровье" стала выше в свете Керченского инцидента.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.