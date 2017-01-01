Под Одессой во время демонтажа завода погиб рабочий
Полиция проверяет обстоятельства трагедии.
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На неработающем заводе в селе Лиманка Овидиопольского района Одесской области во время демонтажа здания упав с высоты погиб 64-летний рабочий.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 ст. 115 и части 2 ст. 272 УК Украины — “умышленное убийство“ (с пометкой “нечастный случай“) и “нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью“.
Как сообщалось 20 января, в Мариуполе на меткомбинате погиб рабочий еще один пострадал.