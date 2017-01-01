В Харькове из-за сосульки дом остался без газа

Специалисты Харьковгаза уже приступили к ремонтным работам.

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В Харькове упавшая с крыши глыба льда оставила дом без газа. Об этом сообщают пользователи соцсетей, пишет NewsRoom Kharkiv.

Инцидент произошел на проспекте Александровском, 122а.

“Обвалилась сосулька и перебила газопровод, который шел вдоль стены дома. В результате весь дом остался без газа. Служба 1562 знала об этой проблеме еще три недели назад, но ничего не удосужилась предпринять“, - говорится в сообщении.

В горсовете назвали районы, где ситуация с сосульками наиболее сложная В ПАО Харьковгаз изданию Kharkiv Today подтвердили факт происшествия на вводном газопроводе низкого давления диаметром 50 миллиметров.

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Специалисты предприятия уже приступили к ремонтным работам. После их окончания дом снова будет подключен к услуге.

Напомним, в понедельник в центре Полтавы по улице Соборности 26/14 снежная глыба упала на ребенка.