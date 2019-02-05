Рабинович: Из-за действий власти Украина по уровню экономического развития отстала от стран Африки

Сегодняшняя экономика в Украине – это «экономика убиения» государства. Такое мнение высказал основатель «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович во время съезда политсилы.

«Как могло такое произойти, что страна, которая в 1991 году была пятой в мире по промышленному производству, сегодня находится в хвосте африканских стран? Как эти «реформаторы» привели нас к тому, что мы вернули голод, холод и фашизм на улицы Украины? Мы собрались, чтобы с этим покончить. Мы – не идеальные, но точно лучшие, потому что можем принести мир. Все говорят, что хотят принести мир. Но как они его восстановят, если хотят говорить только с одной стороной?» – возмутился политик.

В свою очередь он предложил альтернативу тому направлению, в котором ведет страну нынешняя власть.

«Экономика, которая сегодня существует – это экономика убиения государства. У нас есть одно предложение – давайте строить нейтральную, сильную и независимую Украину, «Швейцарию Восточной Европы». Нам нужен один год, чтобы вернуться к нормальной ситуации, а следующие будут годами подъема», – отметил Вадим Рабинович.

Напомним, ранее парламентарий заявил, что власть уничтожает Украину, вгоняя ее в долги, а людям при этом рассказывает об экономическом росте.

«На днях Министерство финансов опубликовало данные, согласно которым государственный долг Украины по итогам 2018 увеличился до 2 168,6 млрд гривен. За год мы стали должны внешним кредиторам еще на 2 миллиарда долларов больше! В процентном соотношении внешний долг вырос на 2,6%, то есть примерно на уровень роста ВВП. Поясню простыми словами: действующая власть декларирует экономический рост, но по факту вместе с ВВП растут и наши долги. То есть мнимый «рост» обеспечивается не реальным развитием экономики, не настоящими достижениями, а исключительно набиранием долгов. Из-за непрофессионализма и тупости власти мы никак не можем преодолеть кризис, все глубже проваливаясь в экономическую пропасть», – подчеркнул лидер «Оппозиционной платформы – За життя».