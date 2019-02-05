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Рабинович: Из-за действий власти Украина по уровню экономического развития отстала от стран Африки

Комментариев: 7
Рабинович: Из-за действий власти Украина по уровню экономического развития отстала от стран Африки

Сегодняшняя экономика в Украине – это «экономика убиения» государства. Такое мнение высказал основатель «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович во время съезда политсилы. 
«Как могло такое произойти, что страна, которая в 1991 году была пятой в мире по промышленному производству, сегодня находится в хвосте африканских стран? Как эти «реформаторы» привели нас к тому, что мы вернули голод, холод и фашизм на улицы Украины? Мы собрались, чтобы с этим покончить. Мы – не идеальные, но точно лучшие, потому что можем принести мир. Все говорят, что хотят принести мир. Но как они его восстановят, если хотят говорить только с одной стороной?» – возмутился политик.
В свою очередь он предложил альтернативу тому направлению, в котором ведет страну нынешняя власть.
«Экономика, которая сегодня существует – это экономика убиения государства. У нас есть одно предложение – давайте строить нейтральную, сильную и независимую Украину, «Швейцарию Восточной Европы». Нам нужен один год, чтобы вернуться к нормальной ситуации, а следующие будут годами подъема», – отметил Вадим Рабинович.
Напомним, ранее парламентарий заявил, что власть уничтожает Украину, вгоняя ее в долги, а людям при этом рассказывает об экономическом росте.
«На днях Министерство финансов опубликовало данные, согласно которым государственный долг Украины по итогам 2018 увеличился до 2 168,6 млрд гривен. За год мы стали должны внешним кредиторам еще на 2 миллиарда долларов больше! В процентном соотношении внешний долг вырос на 2,6%, то есть примерно на уровень роста ВВП. Поясню простыми словами: действующая власть декларирует экономический рост, но по факту вместе с ВВП растут и наши долги. То есть мнимый «рост» обеспечивается не реальным развитием экономики, не настоящими достижениями, а исключительно набиранием долгов. Из-за непрофессионализма и тупости власти мы никак не можем преодолеть кризис, все глубже проваливаясь в экономическую пропасть», – подчеркнул лидер «Оппозиционной платформы – За життя».

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Комментариев (7)
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Мескатоник    05.02.2019, 11:17
Оценка:  0
Мескатоник
Ну так догоним и перегоним
big-werasd    05.02.2019, 11:02
Оценка:  0
big-werasd
Была страна которая что то стоила, эта стоимость перекочевала в карманы олигархов, но если прежние богачи хоть что то создавали, то вновь омилиардевшие Яценюки и Порошенки грабят и без того нищий народ. Повышения уровня жизни не ждите, власть имущим нужны новые миллиарды
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 11:10
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
СССР сделал из народа стадо, которое обобрали как последних лохов.
big-werasd    05.02.2019, 11:18
Оценка:  +1
big-werasd
СССРа нет уже давно, а ситуация только усугубляется и если до 14 года стадо просто стригли, то сейчас уже снимают шкуру, при наглядном повышении уровня зомбирования. да что говорить, если при злочинной владе у меня доход был не менее 1200 евро, то сейчас с трудом 300. Но стадо ликует
Мескатоник    05.02.2019, 11:34
Оценка:  0
Мескатоник
Ну так 300 по нынешнему курсу это то же что раньше 1200. Как тут писал чувак, для него ничего не изменилось.
Goga19041984    05.02.2019, 10:52
Оценка:  -1
Goga19041984
это точно, хоть Рабиновичу не доверяю. но он перед выборами что бы попасть в раду говорит правду и этим привлекает, в Сомали з/п средняя 250 уе. а у нас 300. это полный пи..ц.
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 11:09
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Так он уже в ВР. А сейчас у нас предстоят выборы президента. И Рабинович рассказывает все сам про себя, как про представителя высшего органа законодательной власти. А что он лично делает для изменения ситуации, кроме пустого трепа?
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