Под Харьковом мужчина взорвал себя на кладбище

На месте нашли часть корпуса гранаты РГД-5.

На кладбище в селе Чернещина Харьковской области было обнаружено тело 43-летнего местного жителя со смертельными ранениями, вызванными в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Информация о происшествии поступила в полицию 4 февраля в 12:22. Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запала УЗРГМ и часть корпуса гранаты РГД-5.

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство“. В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось 25 января, в Харькове задержали сепаратиста с арсеналом гранат.