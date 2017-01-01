Под Харьковом мужчина взорвал себя на кладбище
На кладбище в селе Чернещина Харьковской области было обнаружено тело 43-летнего местного жителя со смертельными ранениями, вызванными в результате взрыва гранаты.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Информация о происшествии поступила в полицию 4 февраля в 12:22. Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запала УЗРГМ и часть корпуса гранаты РГД-5.
Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство“. В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось 25 января, в Харькове задержали сепаратиста с арсеналом гранат.