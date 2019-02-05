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В Крыму анонсируют визит британской делегации

Комментариев: 6
В состав делегации должны войти около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов, сообщили местные власти.
В Крыму ждут делегацию из Британии
В Крыму ждут делегацию из Британии
crimealife.org.ua

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Делегация из Великобритании весной планирует посетить Крым. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщают Известия со ссылкой на так называемого “главу республики“ Сергея Аксенова.

“Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года. Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации“, - сказал он.

Издание цитирует также члена Либертарианской партии Билла Этриджа, который заявил, что посещение Крыма должно “наладить отношения между Западом и Россией“.

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Ожидается, что делегация примет участие в работе так называемого “Ялтинского международного экономического форума“, который запланирован на 17-20 апреля.

Ранее МИД Украины осудил визит швейцарского политика в Крым. 

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Теги: Крым, визит, Великобритания, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Woodbrother    05.02.2019, 12:24
Оценка:  0
Woodbrother
15 маргиналов на ворованный Крым
Йо хо хо и ведро бояры -
Пей и кремль тебя доведет до конца
Йо хо хо и ведро бояры
LatAlliensSuck    05.02.2019, 12:20
Оценка:  +3
LatAlliensSuck
Евробомжи а отпуске...
Woodbrother    05.02.2019, 12:30
Оценка:  0
Woodbrother
В прошлый раз роль влиятельного бизнесмена играл автомеханик из Бирменгема.
VSHIVANKA    05.02.2019, 12:19
Оценка:  -4
VSHIVANKA
УСИХ НА НОЖИ , НА НОЖИ , НА НОЖИ !!!
ХТОЙ НЭ СКАЧЕ ТОТ МО.С.КАЛЬ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЕРТЬ Т.ВОРОГАМ !!!
Woodbrother    05.02.2019, 12:28
Оценка:  +3
Woodbrother
Вы слишком долго гадили на сайтах Украины. Налицо профессиональная деформация сознания. У вас на москве остались психиатры ?
Зорян_и_Шкиряк    05.02.2019, 12:18
Оценка:  -3
Зорян_и_Шкиряк
МИД дал им на это добро? А то сразу в "Мироточец" загремят!
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