В Крыму анонсируют визит британской делегации

В состав делегации должны войти около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов, сообщили местные власти.

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Делегация из Великобритании весной планирует посетить Крым. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщают Известия со ссылкой на так называемого “главу республики“ Сергея Аксенова.

“Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года. Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации“, - сказал он.

Издание цитирует также члена Либертарианской партии Билла Этриджа, который заявил, что посещение Крыма должно “наладить отношения между Западом и Россией“.

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Ожидается, что делегация примет участие в работе так называемого “Ялтинского международного экономического форума“, который запланирован на 17-20 апреля.

Ранее МИД Украины осудил визит швейцарского политика в Крым.