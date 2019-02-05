В Крыму анонсируют визит британской делегации
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Делегация из Великобритании весной планирует посетить Крым. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщают Известия со ссылкой на так называемого “главу республики“ Сергея Аксенова.
“Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года. Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации“, - сказал он.
Издание цитирует также члена Либертарианской партии Билла Этриджа, который заявил, что посещение Крыма должно “наладить отношения между Западом и Россией“.
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Ожидается, что делегация примет участие в работе так называемого “Ялтинского международного экономического форума“, который запланирован на 17-20 апреля.
Ранее МИД Украины осудил визит швейцарского политика в Крым.
Йо хо хо и ведро бояры -
Пей и кремль тебя доведет до конца
Йо хо хо и ведро бояры
ХТОЙ НЭ СКАЧЕ ТОТ МО.С.КАЛЬ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЕРТЬ Т.ВОРОГАМ !!!