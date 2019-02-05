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Украина остается "частично свободной" - Freedom House

Комментариев: 4
Правозащитники озабочены снижением уровнем свободы во всем мире .
Украина в 2019 году сохранила статус частично свободной
Украина в 2019 году сохранила статус частично свободной
freedomhouse.org

Глобальное снижение уровня свободы в мире наблюдается 13-й год подряд, начиная с 2005 года. 

Об этом сообщается в годовом отчете организации Freedom House Свобода в мире 2019.

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Как отмечают авторы отчета, снижение политических и гражданских свобод охватило множество стран во всех регионах, от таких старых демократий, как США, до консолидированных авторитарных режимов, таких как Китай и Россия. Хотя общие потери по-прежнему незначительны по сравнению с достижениями конца ХХ века, но тенденция последовательна и угрожающа.

“Демократия отступает“, - констатируется в документе.

Всего в рейтинг Freedom House за 2019 год включены 209 стран и территорий.

Украина в 2019 году сохранила статус частично свободной страны, а ее оккупирована Россией часть Крым - статус несвободной территории. Кроме Украины в списке частично свободных стран находятся еще 59 других государств и пять территорий.

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Несвободных стран в мире насчитывается 50, а также восемь территорий. Свободных стран и территорий -  87.

Напомним, Украина заняла 132 место из 159 в рейтинге стран по уровню свободы человека. По сравнению с прошлым годом страна потеряла сразу 17 позиций. 

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Теги: рейтинг, свобода, страна, Украина
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Комментариев (5)
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Abnormal_freak    05.02.2019, 11:46
Оценка:  0
Abnormal_freak
Интересно. Откуда у Монголии столько сил, что бы удерживать демократию и их до сих пор не сломили режими КНР и РФ. Или это просто художественный штрих? В любом случае это позор, что в Европейской части до сих пор есть недемократические пятна, тогда как даже Монголия справляется.
Мескатоник    05.02.2019, 11:28
Оценка:  0
Мескатоник
Как-то зелоного на карте заметно меньше, относительно коррупционного темно-синего. Нужно бороться за демократию, иначе однажды проснемся в китайской деревне с вождями маоистами
nelci    05.02.2019, 11:43
Оценка:  0
nelci
Это все зависит от того кто будет считать, скоро Китай получит право считать и цвета на карте кардинально поменяют расцветку!
Abnormal_freak    05.02.2019, 11:44
Оценка:  0
Abnormal_freak
Скоро это понятие растяжимое. Это может означать - никогда.
Abnormal_freak    05.02.2019, 11:48
Оценка:  0
Abnormal_freak
Темно-синие пятна четко сигнализируют где есть колонии и кто есть раб.
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