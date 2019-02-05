Украина остается "частично свободной" - Freedom House

Правозащитники озабочены снижением уровнем свободы во всем мире .

Украина в 2019 году сохранила статус частично свободной freedomhouse.org

Глобальное снижение уровня свободы в мире наблюдается 13-й год подряд, начиная с 2005 года.

Об этом сообщается в годовом отчете организации Freedom House Свобода в мире 2019.

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Как отмечают авторы отчета, снижение политических и гражданских свобод охватило множество стран во всех регионах, от таких старых демократий, как США, до консолидированных авторитарных режимов, таких как Китай и Россия. Хотя общие потери по-прежнему незначительны по сравнению с достижениями конца ХХ века, но тенденция последовательна и угрожающа.

“Демократия отступает“, - констатируется в документе.

Всего в рейтинг Freedom House за 2019 год включены 209 стран и территорий.

Украина в 2019 году сохранила статус частично свободной страны, а ее оккупирована Россией часть Крым - статус несвободной территории. Кроме Украины в списке частично свободных стран находятся еще 59 других государств и пять территорий.

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Несвободных стран в мире насчитывается 50, а также восемь территорий. Свободных стран и территорий - 87.

Напомним, Украина заняла 132 место из 159 в рейтинге стран по уровню свободы человека. По сравнению с прошлым годом страна потеряла сразу 17 позиций.