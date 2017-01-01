Жители Одессы остались без воды из-за аварии на станции

Инфоксводоканал уточняет, что "в этом месте за всю историю водопровода ещё не было ремонта и раскопок".

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Большая часть Одессы осталась без воды из-за работ по устранению течи на 1-й станции Люстдорфской дороги.

Об этом сообщает Первый городской со ссылкой на филиал Инфоксводоканала.

До 20:00 не будет воды в Приморском, Киевском и Малиновском (кроме Ленпосёлка) районах.

Причина отключения - приостановка работы насосных станций Главная и Южная из-за проведения работ по устранению течи водопровода на 1-й станции Люстдорфской дороги.

“К сожалению, с момента прорыва водопровода (12:00 04 февраля) водоканал не имел возможности сразу приступить к ремонтным работам из-за препятствия в виде рекламного щита, который мог во время земляных работ обвалиться на проезжую часть. Компания Евроборд не реагировала должным образом на требования Инфоксводоканала касательно срочного демонтажа рекламной конструкции из зоны прохождения сетей водопровода. И только благодаря вмешательству городских властей удалось решить эту проблему и демонтировать бигборд.

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К раскопкам Инфоксводоканал приступил после 22:00. К сожалению, было потрачено порядка 10 часов. По состоянию на 07:00 05 февраля к месту повреждения добраться ещё не удалось, хотя очень близко. Осложняет ремонтные работы постоянное наполнение раскопки водой. Хотя все основные квартальные задвижки закрыты. Сказывается кольцевая система водопровода в городе и тот факт, что в этом месте за всю историю водопровода ещё не было ремонта и раскопок“, - говорится в официальном сообщении филиала Инфоксводоканала.

Как сообщалось 4 февраля, в Одессе из-за прорыва водопровода было прекращено водоснабжение в домах на нескольких улицах - Краснова, Шклярука, Люстдорфской дороге и на Адмиральском проспекте.

