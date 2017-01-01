ВНО-2019: Ввели новые тесты шрифтом Брайля и сертификаты прошлых лет

Сегодня в Украине стартовала регистрация на ВНО с правилами, немного отличными от 2018 года.

В Украине уже можно начинать регистрировать на ВНО-2019 facebook.com/zno.ukr.center

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В Украине сегодня стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание. Выпускники 9-го класса ВНО в этом году не будут сдавать, пишет BBC Украина.

В этом году абитуриентам разрешили подать в вузы результаты тестирования не только 2019 года, но и 2017-2018 годов по всем предметам, кроме иностранных языков.

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По иностранному языку вузы будут принимать только сертификаты ВНО 2019 и 2018 годов. Зарегистрироваться на ВНО можно до 25 марта. В этом году не будет особого периода для исправления ошибок в анкетах - все нужно успеть до этой даты.

Само тестирование запланировано на 21 мая - 13 июня. Далее нужно собрать документы и передать их школе или отправить региональному центру оценивания качества образования.

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Перечень документов для регистрации: копия паспорта, две одинаковые фотографии (3х4 см), регистрационная карточка, копия аттестата (для тех, кто закончил школу в предыдущие годы).

После отправки анкет и документов будущие участники ВНО до 30 апреля получат на личных страницах в УЦОКО приглашения-пропуска для участия в тестировании.

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С 5 февраля по 25 марта можно зарегистрироваться и для участия в дополнительной сессии ВНО после основного тестирования (26 июня-12 июля). Но нужна уважительная причина: обучение за рубежом, совпадение дат тестирования, участив Олимпиадах, религиозные убеждения, необходимость в специальных условиях прохождения теста по состоянию здоровья.

В этом году в МОН ожидают примерно 332 тысяч участников ВНО (в 2018 году было 336 тысяч).

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Сдать ВНО можно будет максимум по четырем предметам. Обязательным является украинский язык и литература. Всего на выбор доступны 11 предметов: математика (21 мая), украинский язык и литература (23 мая), испанский, немецкий, французский языки (27 мая), английский язык (28 мая), физика (30 мая), история Украины (4 июня), биология (6 июня), география (11 июня), химия (13 июня).

Тестовые задания по истории Украины, математике, биологии, географии, физике и химии можно будет получить на крымскотатарском, молдавском, польском, русском, румынском и венгерском языках.

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Тестирование по иностранным языкам предполагает аудирование. Кроме того, сдать ВНО смогут и люди с недостатками зрения. Тесты шрифтом Брайля можно будет составить во время дополнительной сессии ВНО по украинскому языку, истории Украины, математике и впервые в этом году - по биологии. Необходимо будет предъявить справку от врача.

Ученики с неподконтрольной части Донбасса и Крыма, чтобы сдать ВНО, обязательно должны быть закреплены за школой на подконтрольной Киеву территории. Учиться можно дистанционно, подать заявление на обучение можно онлайн в течение всего учебного года. Чтобы зарегистрироваться на ВНО, нужно по почте или онлайн отправить документы в свою школу на подконтрольной Украине территории.

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Жители неподконтрольных территорий и учатсники АТО могут зарегистрироваться на ВНО позже, чем остальные - с 3 по 20 мая, и сдать тесты во время дополнительной сессии.

Чтобы сдать ВНО, ученикам из Донбасса и Крыма нужно приехать на украинскую территорию лично. Для тех выпускников, которые не планируют вступать в вузы, прохождения ВНО все равно является обязательным - без тестов им не выдадут аттестат.

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Как итоговую аттестацию зачисляют результаты тестов по трем предметам: украинскому языку и литературе; математике или новейшей истории (ХХ - начало XXI века); на выбор - математике, истории Украины, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, биологии, географии, физике или химии.

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Кроме того, ученики ПТУ сдадут ВНО по двум предметам: украинскому языку и математике или истории Украины (ХХ - начало XXI века) на выбор, чтобы получить аттестаты. Проверить свои знания и поступить в вузы смогут и выпускники прошлых лет. Для них обязателен в тестах только украинский язык и литература.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня стартует регистрация на основную сессию ВНО в 2019 году.