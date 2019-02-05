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Рада ушла на перерыв из-за блокирования трибуны "радикалами"

Комментариев: 6
Соратники Ляшко потребовали снижения цен на газ и увольнения руководства "Нафтогаза" во время рассмотрения закона о военных комиссариатах.
Работу Рады заблокировали из-за цен на газ
Работу Рады заблокировали из-за цен на газ
rada.gov.ua

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В заседании парламента пришлось объявить перерыв из-за того, что фракция Радикальной партии заблокировала трибуну. Об этом сообщает Украинская правда.

“Радикалы“ требуют снижения цен на газ для населения и увольнения руководства НАК “Нафтогаз Украины“.

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Депутаты в момент блокирования рассматривали проект закона о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов.

Спикер Андрей Парубий призвал лидера “радикалов“ Олега Ляшко “не делать вопросы безопасности и обороны разменной монетой“. Он просил разблокировать трибуну, закончить рассмотрение закона и потом уже объявить перерыв для консультаций, но Радикальная партия не согласилась.

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Напомним, Верховной Раде предложили законодательно запретить регистрацию на выборы президента наблюдателей из РФ.

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Теги: Рада, трибуна, Ляшко, радикалы, Натфтогаз, цены
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Комментариев (6)
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ЗаУкраину    05.02.2019, 12:55
Оценка:  +1
ЗаУкраину
гаУномесы, "народные защитнички".Где только берутся идиоты которые за них гАласуют?
big-werasd    05.02.2019, 12:39
Оценка:  +6
big-werasd
Чем ближе выборы, тем больше защитников народных интересов
alex-zol    05.02.2019, 12:34
Оценка:  +6
alex-zol
каждый раз возле трибуны писдит, и каждый раз всей шоблой дырявой голосуют ЗА)))) конченные)))
chytan    05.02.2019, 12:31
Оценка:  +5
chytan
Кто будет голосовать за этого гея, тот и сам такой же !!!
VSHIVANKA    05.02.2019, 12:21
Оценка:  0
VSHIVANKA
РАДИ ЧЕГО ?!
РАДИ КАЛАМИ ?!
ТЬФУ ЭУРОПЭЙЦИ ....)))
LatAlliensSuck    05.02.2019, 12:19
Оценка:  +4
LatAlliensSuck
Караул, пидapacы на страже!
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