Рада ушла на перерыв из-за блокирования трибуны "радикалами"
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В заседании парламента пришлось объявить перерыв из-за того, что фракция Радикальной партии заблокировала трибуну. Об этом сообщает Украинская правда.
“Радикалы“ требуют снижения цен на газ для населения и увольнения руководства НАК “Нафтогаз Украины“.
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Депутаты в момент блокирования рассматривали проект закона о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов.
Спикер Андрей Парубий призвал лидера “радикалов“ Олега Ляшко “не делать вопросы безопасности и обороны разменной монетой“. Он просил разблокировать трибуну, закончить рассмотрение закона и потом уже объявить перерыв для консультаций, но Радикальная партия не согласилась.
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Напомним, Верховной Раде предложили законодательно запретить регистрацию на выборы президента наблюдателей из РФ.
РАДИ КАЛАМИ ?!
ТЬФУ ЭУРОПЭЙЦИ ....)))