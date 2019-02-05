Рада ушла на перерыв из-за блокирования трибуны "радикалами"

Соратники Ляшко потребовали снижения цен на газ и увольнения руководства "Нафтогаза" во время рассмотрения закона о военных комиссариатах.

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В заседании парламента пришлось объявить перерыв из-за того, что фракция Радикальной партии заблокировала трибуну. Об этом сообщает Украинская правда.

“Радикалы“ требуют снижения цен на газ для населения и увольнения руководства НАК “Нафтогаз Украины“.

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Депутаты в момент блокирования рассматривали проект закона о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов.

Спикер Андрей Парубий призвал лидера “радикалов“ Олега Ляшко “не делать вопросы безопасности и обороны разменной монетой“. Он просил разблокировать трибуну, закончить рассмотрение закона и потом уже объявить перерыв для консультаций, но Радикальная партия не согласилась.

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Напомним, Верховной Раде предложили законодательно запретить регистрацию на выборы президента наблюдателей из РФ.